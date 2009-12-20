تعزیه باید در قالب هنری اصیل به مردم ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، استاد عناصری در نشست پژوهشی "هنر و عاشورا" با رویکرد بایدها و نبایدهای تعزیه در حوزه هنری استان یزد اظهار داشت: تعزیه نمایشی است که به جز ایران در هیچ جای جهان وجود ندارد و این از افتخارات ما ایرانیان است.

وی بر حفظ اصالت تعزیه تاکید کرد و از تعزیه خوان‌ها خواست بیشتر در گفتن واژه‌ ها و الفاظ خاص تعزیه دقت کنند.

این مدرس دانشگاه نسبت به بکاربردن واژه‌های نامربوط و وارداتی در تعزیه هشدار داد و افزود: ما باید الفاظ و جمله‌ های اصیل این هنر را همانگونه که هست به مردم کشورمان و حتی جهانیان عرضه کنیم زیرا تعزیه نمونه بارز نبوغ نمایشی ایرانیان است.

مسئولان امر تعزیه مطالب و نسخه های واقعی در اختیار تعزیه خوانها قرار دهند

این تعزیه شناس کشورمان با بیان اینکه ریا، ابهام، گزافه گویی و خرافه تعزیه را از مسیر واقعی خود خارج می سازد، اخلاص و عشق را رمز بقا و ماندگاری این هنر نمایشی دانست و اظهار داشت: مسئولان و دست اندرکاران امر تعزیه باید مطالب و نسخه های درست و واقعی را در اختیار تعزیه خوان ها قرار دهند و در انتخاب شبیه خوان ها، بیان مطالب همچنین نوع و رنگ لباس آنها نیز دقت کنند.

عناصری بر استفاده بجا و درست از وسایل، ادوات و اجرای حرکات متناسب تعزیه خوانی تاکید کرد و بیان داشت: ابتدا باید مفهوم و هدف تعزیه را شناخت و سپس نسبت به اجرای آن اقدام کرد.

برخورداری از هنر دینی قوی نیازمند استفاده مطلوب از تعزیه است

این عاشوراپژوه خواستار بهره‌مندی از ایده، نظر و خاطره‌های تعزیه خوانها در خلق نمایشنامه ها شد و ادامه داد: اگر می خواهیم هنر دینی قوی و با محتوا داشته باشیم باید از تعزیه و خاطرات تعزیه خوان ها نیز به نحو مطلوب استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در اجرای تعزیه اصول، روش و قراردادهای خاص داریم که باید بر اساس آنها عمل کنیم و از بکارگیری جملات و وسایل غیرموجه و نادرست بپرهیزیم.

از دکتر جابر عناصری تاکنون 40 اثر در زمینه فرهنگ ایران منتشر شده که از جمله آنها می توان به "مراسم آیینی و تئاتر"، "تاریخ هنر ایران"، "تاریخ هنر جهان"، "تعزیه، نمایش مصیبت"، "درآمدی بر نمایش و نیایش در ایران"، "شبیه نامه دیر مکافات"، "مردم شناسی و روان شناسی هنر"، "شبیه خوانی، گنجینه نمایش های آیینی مذهبی"، "شبیه خوانی، کهن الگوی نمایش های ایران" و ... اشاره کرد.