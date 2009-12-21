مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین جزئیات تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش که هم اکنون در شورای عالی این وزارتخانه در حال بحث و بررسی است، گفت: یکی از ابهاماتی که به دنبال طرح تغییر نظام آموزشی به دو دوره شش ساله پیش آمد، همین بود که با اجرای آن دوره راهنمایی و دبیرستان با یکدیگر ادغام می شود و حتی عده ای از آثار نامناسب تربیتی آن سخن گفته اند اما به هیچ وجه این چنین نخواهد شد.

طرح تغییر نظام آموزشی به دو دوره شش ساله هفته گذشته با حضور دکتر احمدی نژاد رئیس شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید. طبق طرح جدید دور پیش دبستانی به نظام آموزشی جدید اضافه و پیش دانشگاهی حذف می شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دوره اول متوسطه "سه ساله راهنمایی" هویت خود را حفظ خواهد کرد و دارای فضای آموزشی مستقل خواهد بود، تصریح کرد: دانش آموزان راهنمایی با دبیرستان در یک فضای آموزشی قرار نمی گیرند و سه ساله اول متوسطه با سه ساله دوم دارای فضای آموزشی متفاوت خواهد بود.

تغییر نظام آموزشی از ورودی ها آغاز می شود نه دانش آموزان کنونی

دانش آموزان راهنمایی با دبیرستان در یک فضای آموزشی قرار نمی گیرند و سه ساله اول متوسطه با سه ساله دوم دارای فضای آموزشی متفاوت خواهد بود مهدی نوید ادهم

نوید ادهم همچنین در پاسخ به اینکه " آیا دانش آموزان کنونی نیز در معرض تغییرات نظام آموزشی جدید قرار می گیرند؟" اظهار کرد: این طرح تنها برای نوآموزان و دانش آموزانی که تحصیلات خود را از ابتدایی آغاز می کنند، اجرا می شود و سایر دانش آموزان کنونی تحت پوشش این نظام قرار نمی گیرند.

دبیر شورایعالی وزارت آموزش و پرورش درباره زمان اجرای این طرح نیز گفت: جدول زمان بندی را پیشنهاد کردیم که باید به تصویب رسد و بعد آن را اعلام می کنیم چون انعکاس طرحهای تصویب نشده انعکاس خوبی در جامعه ندارد.

تصویب نهایی طرح در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی

این مقام ارشد در آموزش و پرورش در خصوص اظهارات مختلفی که طرح نهایی تغییر نظام آموزشی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شود، گفت: هم اکنون بحث حقوقی روی همین مسئله وجود دارد که کدام یک از این دو نهاد باید طرح نهایی را تصویب کنند.

برخی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بودند که طرح تغییر نظام آموزشی آموزش و پرورش بدون تصویب مجلس قابلیت اجرایی ندارد. عباسپور رئیس کمیسیون، عباسی نائب رئیس و فیروزجایی رئیس کمیته آموزش و پرورش از جمله این افراد بودند.

نوید ادهم ادامه داد: برخی از کارشناسان حقوقی معتقدند که چون طرح اولیه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، باید در همانجا دوباره مطرح شود ولی به هر حال آمادگی ارائه طرح هم در مجلس و هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم.

دبیر شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه بر روی طرح تغییر نظام آموزشی پنج سال کارشناسی شده و در راستای طرح تحول بنیادین خواهد بود، گفت: قطعا با تغییر ساختار نظام آموزشی، کتابهای درسی نیز متحول خواهد شد چون تغییر ساختار به تنهایی مشکلی را حل نمی کند.

ضامن اجرایی طرح تغییر نظام آموزشی در دولتهای دیگر

تغییر نظام آموزشی یکبار برای همیشه امکان پذیر نیست چرا که تحولات بزرگی در عرصه آموزش و فناوری در دنیا رخ می دهد که نیاز به تغییرات روز داریم در غیر این صورت، ما عقب خواهیم ماند دبیر شورای عالی آموزش و پرورش

نوید ادهم در پاسخ به سئوال دیگری درباره ضمانت اجرایی طرح تغییر نظام آموزشی در دولتهای دیگر و عدم اعمال سلیقه آنان گفت: کلیات این بحث را در شورای عالی آموزش و پرورش، مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می رسانیم تا از خطر تغییر پی در پی که بنده نیز آن را نفی نمی کنم، در امان بماند.

این مقام ارشد در آموزش و پرورش افزود: اما اگر توقع این است که با این تغییر، یک بار برای همیشه آموزش و پرورشی بسازیم که نیاز به تغییر نداشته باشد امکان پذیر نیست چرا که تحولات بزرگی در عرصه آموزش و فناوری در دنیا رخ می دهد که نیاز به تغییرات روز داریم در غیر این صورت، عقب خواهیم ماند.

از تمام حوزه ها در طراحی نظام آموزشی جدید استفاده کردیم

نوید ادهم با اشاره به اینکه برای طراحی نظام آموزشی جدید نزدیک به پنج سال کار کارشناسی و تحقیق صورت گرفته، گفت: در طراحی نظام جدید از تمام کارشناسان داخلی، اساتید حوزه و دانشگاه و صاحبنظران خارج از آموزش و پرورش استفاده کردیم و سعی شد این طرح را از تمام زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش درباره اینکه نظام جدید آموزشی تقلیدی است یا خیر اظهار کرد: اکثر آموزش و پرورش کشورهای دنیا همین ساختار آموزشی را دارند اما سعی کرده ایم که آن را بر اساس مبانی دینی و بومی تغییر دهیم.