اولین پارک ترافیک در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین این پارک ترافیکی در زمین به مساحت 970 متر مربع در شهرک مینودر قزوین ساخته و راه اندازی شده و با تامین تجهیزات کامل با جانمایی خیابان، محل عبور عابر پیاده، خط کشی، پل عابر، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، چراغهای راهنمایی در سر تقاطع و چهارراه ها و خودورهای کوچک نحوه آشنایی با قوانین و مقررات، رانندگی و توقف در پشت چراغ قرمز و عبوراز چراغ سبز به صورت عملی و جذابی به کودکان آموزش داده می شود.

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین این پارک ترافیک را با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان با بیش از 350 میلیون ریال هزینه راه اندازی کرده است.

صادق پورمهدی معاون عمرانی استانداری قزوین در مراسم افتتاح پارک ترافیک شهر قزوین که ظهر یکشنبه در محل کانون فرهنگی رشد برگزار شد، گفت: بسیاری از مشکلات و بی توجهی به قوانین ناشی از عدم تعلیم آن در دوران کودکی به افراد بوده است و اگر بتوانیم رفتارهای اجتماعی، احترام به قانون و عمل به آن را از سنین کودکی شروع کنیم در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

پورمهدی با ابراز رضایت از راه اندازی پارک ترافیک برای آشنایی کودکان با قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: باید شهرداران شهرهای استان هم برای راه اندازی این گونه پارکها در تمامی شهرها اقدام کنند تا ضمن تامین تفریحگاهی سالم و زیبا و آموزنده برای کودکان و نونهالان به فرهنگسازی هم کمک شود.

سید مهدی دهاقین مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین هم هدف از احداث پارک ترافیک را ارتقای فرهنگ ترافیک در سطح مدارس و نهادینه کردن آن در بین دانش آموزان دانست و افزود: با اجرای طرح همیار پلیس نقش کودکان در کاهش تخلفات رانندگی با تذکر کودکانه آنان به والدین مشخص شد و به نظر می رسد اگر آموزش قوانین را در سنین کودکی بویژه دبستان جدی بگیریم می تواتیم به نهادینه شدن فرهنگ رانندگی و توجه به مقررات در آینده خوشبین باشیم.

دهاقین از راه اندازی پارک ترافیک در شهر آبیک هم خبر داد و افزود: دومین پارک ترافیک استان هم فردا در شهر آبیک افتتاح خواهد شد که امیدواریم با همکاری ارگانهای ذیربط به ویژه شهرداریها زمینه راه اندازی این پارک در سایر شهرهای استان هم فراهم شود.

دهاقین اظهار داشت: برای تامین تجهیزات و راه اندازی پارکهای ترافیک در شهرهای قزوین و آبیک در مجموع 630 میلیون ریال هزینه شده است.

با راه اندازی پارک ترافیک با هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش کودکان مدارس ابتدایی با حضور در این پارکها ضمن گذراندن ساعاتی خوش و با نشاط در کنار رانندگی با ماشینهای کوچک برقی با قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی آشنا می شوند.