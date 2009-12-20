به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر توپچی مدیر فرهنگسرای قرآن صبح امروز یکشنبه 29 آذر در جمع خبرنگاران افزود: دوازدهمین دوره جشنواره همراه با نخستین دوره مسابقات قرآنی محلات برگزار می‌شود. انس کودک با قرآن برای همه دوره های مختلف زندگی وی بسیار مؤثر خواهد بود تأثیرات مثتبی برای همه دوران زندگی خواهد داشت .

وی رویکرد اصلی این جشنواره را ناظر بر مفهوم "تهران شهر اخلاق" دانست و گفت: مهمترین مسئله برمی‌گردد به محلات تهران و اگر با برگزاری مسابقات قرآنی محلات، فضای قرآنی و اخلاقی ایجاد شود، ما به هدف خود رسیده‌ایم. نکته دوم در اهداف برگزاری جشنواره، کشف استعدادهای قرآنی در رده های سنی کودک و نوجوان است.

توپچی نبود بخش اذان در این دوره جشنواره را به دلیل برگزاری جشنواره گلبانگ ملائک عنوان کرد و افزود: چندی پیش جشنواره گلبانگ ملائک با موضوع اذان برگزار شد و به همین دلیل، این رشته امسال از جشنواره حذف شد. نکته بعدی امکان شرکت اقشار مختلف در محلات است تا شهروندان در یک برنامه منسجم قرآنی شرکت کنند و فضا و مکانی به وجود آید که بتوانند توان خود را به ظهور برسانند.



وی افزود: در بخش ثبت نام تمام بخش‌های سازمان آمادگی ثبت نام حضوری و غیر حضوری را خواهند داشت. اما امسال در هشت رشته و در شش مقطع سنی جشنواره را برگزار می‌کنیم. در مقطع بالای 18 سال رشته قرائت و مفاهیم است و پیش بینی شده 80 هزار نفر در جشنواره امسال شرکت کنند.