اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال نهمین دوره لیگ برتر روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد که بازیکنان زیر حق همراهی تیم هایشان را ندارند:
- محمد حسن رجب زاده از تیم ابومسلم خراسان
- علیرضا شفیعیان از تیم تراکتورسازی تبریز
- محسن مسلمان از تیم ذوب آهن
- ایوان پترویچ ازتیم شاهین بوشهر
- داوود حقی از تیم صبای قم
- سیامک سرلک و سعید رمضانی از تیم فولاد خوزستان
سازمان لیگ برتر اسامی 7 بازیکن محروم از حضور در هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال نهمین دوره لیگ برتر روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد که بازیکنان زیر حق همراهی تیم هایشان را ندارند:
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