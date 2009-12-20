اسامی محرومان هفته بیست و یکم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال نهمین دوره لیگ برتر روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد که بازیکنان زیر حق همراهی تیم هایشان را ندارند:

- محمد حسن رجب زاده از تیم ابومسلم خراسان

- علیرضا شفیعیان از تیم تراکتورسازی تبریز

- محسن مسلمان از تیم ذوب آهن

- ایوان پترویچ ازتیم شاهین بوشهر

- داوود حقی از تیم صبای قم

- سیامک سرلک و سعید رمضانی از تیم فولاد خوزستان

