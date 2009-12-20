بلوک 20 درصدی حفاری شمال امروز هم فروش نرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود رقابت خریداران برای خرید بلوک 20 درصدی سهام حفاری شمال، اما به دلیل اتمام زمان معاملات، سهام این شرکت فروش نرفت و ادامه رقابت به فردا دوشنبه موکول شد.

سهام حفاری شمال به قیمت پایه هر سهم 242 تومان و به ارزش 126 میلیارد تومان بصورت بلوک 20 درصدی عرضه شد که در پی رقابت قیمت سهام این بلوک به دو هزار و 897 ریال افزایش یافت.

بلوک 20 درصدی حفاری شمال به صورت "یکجا و نقد" و یا "نقد و اقساط" خواهد بود و خریدار سهام باید طی 30 روز کاری نسبت به پرداخت وجه نقد اقدام کند.

سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت ملی نفت ایران 20 درصد سهام حفاری شمال را به عنوام اولین شرکت بالادستی وزرات نفت در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 به میزان 521 میلیون و81 هزار سهم عرضه می کند.

حفاری شمال چهارصد و پنجاه و یکمین شرکت بورس با نماد "حفاری" است که 6 درصد سهام آن (بیش از 156 میلیون سهم) به ارزش هر سهم 1400 ریال در 31 تیر امسال در بورس فروش رفت.

این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سهام، 63 میلیون سهم به ارزش 161 میلیارد و 993 میلیون ریال میان خریداران و فروشندگان دادوستد شد که حفاری شمال بیشترین حجم و ارزش مبادلات را به خود اختصاص داد.

در نتیجه این مبادلات ارزش بازار سهام به 589 هزار و 144 میلیارد ریال رسید که در این بین، سهام داران 11 میلیون و 581 هزار سهم از سهام حفاری شمال را به ارزش 25 میلیارد و 316 میلیون ریال میان خود جابه جا کردند.