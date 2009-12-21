علی باباچاهی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسته کتاب و فایل صوتی "امضای یادگاری" به تازگی مجوز نشر گرفته و توسط مرکز تحقیقات نظری اصفهان منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: شعرهای این مجموعه را از بین شعرهای سه کتاب"نم نم بارانم"، "عقل عذابم می‌دهد" و "قیافه‌ام که خیلی مشکوک است" که در دهه 60 و 70 منتشر شده است انتخاب کرده‌ام. شعرهای این کتاب قالب تغزلی دارند ولی لزوما رمانتیک نیستند و در بستر تاملات روانشناختی شکل گرفته‌اند.

شاعر "پیکاسو در آبهای خلیج فارس" با اشاره به اینکه این کتاب مراحل آماده‌سازی انتشار را پشت سر می‌گذارد درباره بخش صوتی این بسته فرهنگی توضیح داد: شعرهای این مجموعه با صدای من همراه با موسیقی ضبط شده است. موسیقی آن هم از بین آثار کلاسیک غربی توسط محمد خدادادی انتخاب شده است.

وی درباره کتاب جدیدش که چندی پیش تحویل نشر ثالث داده است توضیح داد: "هوش و حواس گل شب بو برای من کافی است" مجموعه‌ای از شعرهای جدید من است که در فاصله سال 87 تا کنون سروده‌ام . در این کتاب 70 شعر نیمه بلند و 97 شعرک آورده شده است.

به گفته وی در پایان این کتاب بخشی به مقالات تالیفی وی اختصاص یافته است که در آن مقالاتی با عناوین "شعر افشانشی" و "شعر مولف، صلح مولف" آمده است.

باباچاهی درباره یکی دیگر از مجموعه شعرهایش که به زودی منتشر می‌شود خبر داد: "فقط از پریان‌دریایی زخم زبان نمی‌خورد" عنوان یک کتاب شعر است که اخیراً مجوز گرفته است و به زودی از سوی نشر "نوید شیراز" روانه بازار کتاب خواهد شد.

وی افزود: در انتهای این کتاب دو مصاحبه که پیش از این از من در مطبوعات چاپ شده بود آمده است که این گفتگوها به نوعی کلیدی برای روشن شدن پاره‌ای از اشعار کتاب است. این کتاب شکل کمال‌یافته "پیکاسو در آبهای خلیج فارس" است که شعرهای آن نه شعر رایج‌اند و نه در محدوده شعر ساختاری یا صورتمند قرار می‌گیرند.

"گزاره‌های منفرد" کتاب دیگری بود که این شاعر و پژوهشگر ادبی به آن اشاره کرد و گفت: این مجموعه سه جلدی که پیش از این در سال 80 چاپ شده بود توسط نشر "دیبایه" تجدید چاپ خواهد شد. این کتاب در جلدهای مختلف دارای دو زیرعنوان به نامهای "بررسی انتقادی شعر امروز ایران" و "بررسی انتقادی شعر جوان ایران" است که مجموعه‌ای مطالعاتی بر روی شعر معاصر ایران تا سال 80 است.

باباچاهی در پایان عنوان کرد: "این هم یک شوخی بود" نیز گزیده‌ای از اشعارم از سال 60 تا کنون است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. این کتاب باید برای دریافت مجوز به ارشاد داده شود. ترجمه انگلیسی اشعار با سعید سعیدپور و انتخاب اشعار هم با همکاری من و ایشان بوده است. نکته مهم در مورد این کتاب این است که وجه ترجمه آن را ایوب صادقیانی تقبل کرده است.