به گزارش خبرنگار مهر در قم، دفتر آن مرحوم اعلام کرد پیکر ایشان ساعت 9 صبح روز دوشنبه از محل این دفتر به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) تشییع و در جوار کریمه اهل‌بیت(ع) به خاک سپرده می‌شود.



برپایه این گزارش، حضرات آیات صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، شبیری زنجانی، یوسف صانعی، ابراهیم امینی، گرامی ، طاهری خرم آبادی و محفوظی صبح یکشنبه در دفتر آن مرحوم حضور یافته و به خانواده و بیت ایشان تسلیت گفتند.

آن مرحوم در سال 1301 ه - ش در نجف آباد اصفهان متولد شد و از 12 سالگی در حوزه های علمیه نجف آباد مشغول به تحصیل شد و در سن 19 سالگی به قم هجرت کرد.

تحصیلات علمی وی همراه با شهید آیت الله مرتضی مطهری بود و درجه اجتهاد را در سن 24 سالگی کسب کرد و تدریس دروس مقدماتی و عالی حوزوی (صرف و نحو، فقه و اصول، کلام و فلسفه، اخلاق و حدیث) را بر عهده داشت. برخی از اساتید ایشان آیات عظام؛ حاج آقا رحیم ارباب، شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی، حاج میرزا علی آقا شیرازی، محقق داماد، سید محمد حجت، سید صدر الدین صدر، سید احمد خوانساری، حاج آقا رضا بهاء الدینی، سید محمد حسین طباطبایی، حاج آقا حسین بروجردی و حضرت امام خمینی(قدس سره) بوده اند.

وی پس از تبعید حضرت امام خمینی(ره) از ایران به خارج از کشور به دفعات تبعید ، دستگیر و زندانی شد و در پی اوج گیری تظاهرات مردم در هشتم آبان‌ماه 1357 به همراه دیگر زندانیان سیاسی و از جمله آیت الله طالقانی‌(ره) آزاد شد.

آن مرحوم در زمان حیات خود بیش از 30 اثر فقهی، اصولی، اجتماعی، کلامی، تاریخی، حقوقی و سیاسی تألیف کرد. علاوه بر مجموعه آثار، 10 اثر دیگر از ایشان در حوزه های مختلف: حدیث، کلام، سیاست، حقوق و ...چاپ و منتشر شده است. وی در سال‌های اخیر به تدریس فقه، فلسفه‌، حدیث و اخلاق مشغول بود.

وی صبح یکشنبه در اثر کهولت سن و بیماری در سن 87 سالگی دار فانی را وداع گفت.