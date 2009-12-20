به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، ساندرو ماگیستر کارشناس و تحلیلگر واتیکان در رابطه با پیام پاپ بندیکت شانزدهم به مناسبت روز جهانی صلح که هر سال از سوی کلیسای کاتولیک اول ژانویه برگزار می‌شود گفت: محور پیام پاپ تصویر انجیلی از باغ عدن است که از سوی خداوند به مردم و زن برای حفاظت و زراعت سپرده شده است. از این رو نه طبیعت برتری نسبت به انسان دارد و نه انسان جزء کوچکی از طبیعت است.

براساس اظهارات این تحلیل گر واتیکان، مفهوم اصلی پاپ از بوم شناسی طبیعیت و بوم شناسی انسان از یک سرنوشت و تقدیر برخوردار است. مراقبت از آفرینش متحدانه صورت گیرد و به همان میزان باید واجب الحرمت بودن زندگی انسان در تمام مراحل آن و تمام شرایط آن لحاظ شود.

وی نتیجه‌گیری کرده است که هرکجا خشونت و انزجار شیوع یابد، طبیعت نیز می‌گرید. سرزمین ویران شدن و شهر متروکه نتیجه فعالیتهای انسانی است که از روح خود یک کویر ساخته است.