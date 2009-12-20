  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

تحلیلگر واتیکان:

رهبر واتیکان انسان را مقدم بر محیط زیست می‌داند

کارشناس واتیکان در تبیین موضع‌گیریهای زیست‌محیطی رهبرکاتولیکها تصریح کرد که دغدغه زیست‌محیطی پاپ با جنبشهای طرفدار محیط زیست که جایگاه طبیعت را نسبت به انسان برتر می‌دانند متفاوت است، رهبر کاتولیکها همواره انسان را مقدم بر محیط زیست می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، ساندرو ماگیستر کارشناس و تحلیلگر واتیکان در رابطه با پیام پاپ بندیکت شانزدهم به مناسبت روز جهانی صلح که هر سال از سوی کلیسای کاتولیک اول ژانویه برگزار می‌شود گفت: محور پیام پاپ تصویر انجیلی از باغ عدن است که از سوی خداوند به مردم و زن برای حفاظت و زراعت سپرده شده است. از این رو نه طبیعت برتری نسبت به انسان دارد و نه انسان جزء کوچکی از طبیعت است.

براساس اظهارات این تحلیل گر واتیکان، مفهوم اصلی پاپ از بوم شناسی طبیعیت و بوم شناسی انسان از یک سرنوشت و تقدیر برخوردار است. مراقبت از آفرینش متحدانه صورت گیرد و به همان میزان باید واجب الحرمت بودن زندگی انسان در تمام مراحل آن و تمام شرایط آن لحاظ شود.

وی نتیجه‌گیری کرده است که هرکجا خشونت و انزجار شیوع یابد، طبیعت نیز می‌گرید. سرزمین ویران شدن و شهر متروکه نتیجه فعالیتهای انسانی است که از روح خود یک کویر ساخته است.

کد مطلب 1003871

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها