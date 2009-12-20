اجلاس کپنهاگ شکست خورد/ گروه 77 تلاش می کرد آمریکا چین را فریب ندهد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده روز یکشنبه و به دنبال بازگشت از اجلاس بین المللی تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ در نشست خبری از شکست کامل اجلاس کپنهاگ خبر داد و گفت: اوباما در پیشنهادی صرفا سیاسی ابتکار به خرج داد و بیانیه ای سیاسی با حضور پنج کشور اصلی آلوده کننده جهان صادر کرد که در آن پیشنهاد شده تا سال 2012 اجازه ندهند گرمایش زمین بالاتر از دو درجه افزایش یابد.

رئیس سازمان محیط زیست به تعیین 30 میلیارد دلار بودجه تعیین شده از سوی اجلاس برای کاهش 17 درصدی آلاینده ها تا سال 2020 و سپس کاهش 85 درصدی تا سال 2050 اشاره کرد و افزود: این اقدامات در حقیقت راه به جایی نمی برد چرا که خود آمریکا برای اصلاح صنایع خود بالاتر از هزار میلیادر دلار سرمایه نیاز دارد.

نماینده ایران در اجلاس کپنهاگ در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد شکست اجلاس به دلیل همراهی نکردن چین و پنهان شدن کشورهای گروه 77 در سایه قدرت طلبی چین و سیاسی بودن موضع این کشورها اضافه کرد: ذات اجلاس کپنهاگ زیست محیطی است اما آدمهای سیاسی کاملا جلوه دارند و حضور رهبران دنیا در این اجلاس دلیل سنجش سیاسی است که از این نشست داشتند. رهبر گروه 77 کشور سودان بود که مواضع شفاف و خوبی داشت اما کشورهای 77 چین را هم به خود اضافه کردند تا از این کشور به عنوان یک ابزار قدرت استفاده کنند و تلاش می کردند که آمریکا چین را فریب ندهد!

محمدی زاده با این حال به وضعیت نابسامان و بالا بودن میزان تولید آلاینده های چین اشاره کرد و افزود: چین در سالهای اخیر رتبه اول آلاینده های دنیا را به خود اختصاص داده و در 150 سال گذشته کشورهای دیگر آلوده کننده حیات بوده اند ولی انگشت اتهام تخریب محیط زیست به سمت چین است اما این کشور با 1,3 میلیارد جمعیت دنیا سرانه آلاینده کمی دارد.

معاون رئیس جمهوری در بخشی از نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاری اضافه کرد: دولت هیچ کس را در کشور رقیب خود نمی داند و بر مبنای مسئولیتی که دارد تلاش می کند. اقدامات مهمی در طول دولت نهم انجام شد که در دولتهای دیگر سابقه نداشته است که باید به طرح سهمیه بندی سوخت اشاره کرد که مانع تلف شدن روزانه 35 میلیون لیتر بنزین و گازئیل شده است.

همچنین معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست در مورد آمارهای منشتر شده در مورد رتبه ایران در تولید گازهای گلخانه ای در جهان افزود: ایران در رتبه 10 قرار دارد و این رتبه تنها مربوط به تولید گاز منوکسید کربن است. البته تلاش داریم ظرف 5 سال خودمان را به سطح کشورهای پیشرفته در این حوزه برسانیم چرا که ما تا سال 82 استانداردی را در مورد آلاینده ها رعایت نمی کردیم.

رئیس سازمان محیط زیست در بخش دیگری از گفتگوی خبری و در پاسخ به حساسیت خبرنگاران در خصوص سماجت وزارت راه برای کشیدن جاده در جنگل ابر گفت: ما نه قبلا مجوز داده بودیم و حالا مجوز می دهیم و جلوی ادامه جاده ابر را می گیریم. جاده مورد نظر که از هر دو طرف به صورت چهار باند طراحی شده و بخشی از مراتع را نیز تخریب کرده است تحت هیچ شرایطی نمی تواند به همین شکل ادامه پیدا کند و در جنگل پیش برود.

محمدی زاده ادامه داد: جاده مورد نظر یک جاده با دسترسی محلی است و مشخصات خاص خود را دارد و ما بعد از آگاهی از شروع جاده سازی جلوی کار را گرفته ایم و اجازه تعریض را نمی دهیم. در جاده های مشابه مثل گلستان وزارت راه تخریب تازه ای انجام نداده بلکه مسیر را که سیل تخریب کرده بود را تعریض کرده بود که جلوی آن را هم گرفته ایم. اما در مورد تالاب انزلی وزارت راه بر خلاف توافقات برنامه هایش را پیش برد که با حکم قضایی جلوی کار را گرفتیم و رئیس جمهوری نیز معاونت فناوری خود را مامور حکمیت کرد تا مسئله را حل کنند.

معاون رئیس جمهوری در مورد لغو مصوبه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران تاکید کرد این خبر صحت ندارد و هیچ صنعتی غیر از صنایع پاک مثل صنعت آی تی حق استقرار ندارد اما ما نمی توانیم جلوی توسعه را بگیریم و اگر مردمی در شهرک زرندیه زندگی می کنند نیاز به امکانات برای حیات دارند و البته وظیفه توزیع جمعیت بر عهده وزارت مسکن است ولی ما اجازه هیچ صنعت آلاینده ای را نمی دهیم.

این مقام ارشد در سازمان محیط زیست به اهمیت محیط زیست دریا در جنوب و شمال ایران اشاره کرد و گفت: جزیره سازی برخی کشورهای عربی خلیج فارس، فرسودگی لوله ها نفت که ایران بالای 2 هزار کیلومتر لوله در کف دریا دارد یکی از مهمترین معضلات دریاها است و بازسازی این لوله ها سخت است اما واحدهای صنعتی مثل پتروشیمی ماهشهر با مشکل پساب مواجه است و باید چاره ای اندیشید. در خزر هنوز توافقی با کشورهای همسایه انجام نشده است و اگر با روسیه توافقی صورت گیرد با کشورهای دیگر نیز صورت می گیرد.

محمدی زاده همچنین اشاره کرد: هیئت روسی ظرف 15 روز آینده به تهران می آیند که عمده همکاری آنها زیست محیطی خواهد بود. همچنین تلاش می کنیم در حوزه گونه های جانوری نیز همکاریهایی را انجام دهیم.

رئیس سازمان محیط زیست به ابلاغ مصوبه دولت در مورد سوخت در چند روز آینده اشاره کرد و گفت: تصمیم بر پائین آوردن استفاده سوختهای فسلی و بالا بردن سهم استفاده از سوختهای پاک است و قرار است وزارت نفت تا سال 1391 کیفیت سوخت را به سطح بین المللی برساند. با این حال دنبال توسعه استفاده از زغال سنگ نیستیم و این مسئله در دستور کار دولت نیست. اما امکانات فنی به پاکستان در این مسئله ارائه می دهیم.

محمدی زاده همچنین به مدیریت آلودگی هوا در کشور اشاره کرد و افزود: سه برنامه در این زمینه داریم که باید به تهران، کلانشهرها و کل کشور اشاره کرد. در چند روز آینده یک جلسه کامل دولت به مسئله آلودگی هوا اختصاص خواهد یافت. همچنین دو میلیارد تومان برای هر استان جهت کنترل وضعیت آلودگی هوا اختصاص یافته که در طرح جامع کاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین در مورد فعالیتهای عمرانی بدون ارزیابی زیست محیطی در اسکله کاسپین گفت: این حرف که منطقه آزاد نیاز به ارزیابی زیست محیطی ندارد بر خلاف قانون اساسی است و اصلا حرف قانع کننده ای نیست و هر فعالیتی در این اسکله را متوقف می کنیم.