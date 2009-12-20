به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پارسایی در این باره گفت: پیرو پیشنهاد طرحی کارشناسی شده مبنی بر ساماندهی حرفه‌ای و تجمیع جشنواره‌های تئاتر دینی در کشور از سوی ستاد برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی در ماههای گذشته، اداره کل هنرهای نمایشی پس از بررسی و ارزیابی ابعاد و زوایای این طرح از آن استقبال کرد.

وی اضافه کرد: گرچه نباید تئاتر دینی را صرفاً به جشنواره‌ها محدود کرد، ولی می‌توان با تبیین راهبردهای کلان و استراتژی جامع و هدفمند و مهندسی درست آن را به شکل یک جنبش پویای تئاتری در کشور درآورد که اثرات و برکات ‌آن مانند چتری فراگیر تمام فضای فرهنگی و اجتماعی کشور را دربرگیرد.

پارسایی اظهار داشت: قطعاً با تاسیس دبیرخانه دائمی و برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر دینی در کشور و سازماندهی فعالیت‌ها، مشارکت‌ها، خلاقیت‌ها و برنامه‌ها در این عرصه می‌توان سریعتر به دستاوردها و اهداف توسعه در این حوزه رسید.

مدیر کل هنرهای نمایشی اجتناب از کارهای موازی، پرهیز از تکرار، ارج نهادن به خلاقیت‌ها، کیفی‌گرایی و حمایت جدی از آثار و تولیدات فاخر، مهندسی هدفمندانه‌تر حرکت‌ها و جوشش‌های هنری در حوزه نمایش دینی اعم از رضوی، عاشورایی، علوی و... را از جمله دلایل سازماندهی تجمیع جشنواره‌های دینی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تئاتر دینی مردمی‌ترین تئاتر است گفت: اگر ما در قالب طرح برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر دینی رویکرد و تمرکزمان را به سمت تئاتر دینی گسترش دهیم، قطعاً به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و نتایج ارزشمندتر دست خواهیم یافت. امیدوارم به زودی با تشکیل شورای سیاستگذاری این جشنواره، فراخوان و مقدمات برگزاری آن اعلام رسمی شود.