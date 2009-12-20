غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: این طور که من شنیده‌ام محسن ترکی از اینکه در فهرست داوران الیت ایران در سال 2010 نفر اول نیست، دلخور است. متاسفانه این داور خوب و آینده دار فوتبال ایران خیلی دارد تندروی می کند و سخت می گیرد.

وی در ادامه افزود: ترکی از داوران محترم و دوست داشتنی فوتبال ایران است که سال‌ها بدون حاشیه مشغول به کار بوده است، اصلا به خاطر همین بدون حاشیه بودن تا این اندازه در فوتبال ایران رشد کرده است. دوری از حاشیه برای ترکی یک امتیاز مهم است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: نمی دانم چرا ترکی از اینکه نامش در فهرست داوران الیت ایران نفر اول نیست، ناراحت است. مگر اتفاق خاصی رخ داده است؟

بهروان در این خصوص یادآور شد: چند سال پیش مسعود مرادی به خاطر اتفاقی که در جام ملت‌های آسیا رخ داد، چهار ماه از داوری محروم بود. کمیته داوران به همین خاطر نام داور دیگری را در فهرست داوران الیت در رتبه نخست جای داد. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به سوابق و عملکرد مرادی در داوری قاره کهن با نظر خود نام این داور باتجربه را بازهم در فهرست داوران الیت آسیا در جای نخست قرار داد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سال 2010 در قاره آسیا اتفاق خاصی رخ نمی دهد. داوران حاضر در جام جهانی که انتخاب شده‌اند، سایر مسابقات نیز اهمیت آنچنانی ندارد. سال 2011 برای داوران آسیا سالی پربار است و ترکی می تواند در آن سال نفر اول فهرست داوران الیت ایران باشد.

عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ترکی نباید ناراحت شود و علیه کمیته داوران موضع بگیرد. او یک داور است و در حیطه وظایفش نیست که در مورد اقدامات و تصمیمات کمیته داوران جبهه گیری کند.

بهروان با تاکید بر اینکه کمیته داوران برای انتخاب داوران برگزیده فوتبال کشور مختار است، تصریح کرد: مسعود مرادی پیشکسوت داوری فوتبال ایران است و این حق را دارد که در آخرین سال داوری‌اش در فهرست داوران الیت کشور نفر اول باشد.

وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: تلاش می کنیم تا محسن ترکی هرچه زودتر به جامعه داوری بازگردد. ترکی مانند دیگر داوران فوتبال کشور، یک سرمایه است و ما سرمایه سوزی نمی کنیم. برای کمیته داوران جایگاه ترکی محترم است و او را حفظ خواهیم کرد.