نشست لوکا با مدیرعامل برای تغییرات در کادر فنی مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسدی مدیرعامل جدید باشگاه مس کرمان که برای حل مشکلات مالی و دریافت بودجه در تهران حضور دارد و جلسات مختلفی را با مدیران شرکت ملی مس ایران برگزار می کند، امشب به کرمان باز می گردد تا صبح فردا(دوشنبه) در نشست با بوناچیچ در خصوص شرایط آینده این تیم دیدار کند.

در این نشست قرار است لوکا بوناچیچ در مورد وضعیت کادرفنی با مدیرعامل باشگاه گفتگو کند که ماحصل این صحبت‌ها، ایجاد تغییرات در کادرفنی تیم فوتبال مس کرمان خواهد بود.

از سوی دیگر قرار است در صورت رفع مشکلات مالی، تیم فوتبال مس کرمان در زمان تعطیلات لیگ برتر و از دوشنبه هفته آینده راهی کیش شود تا اردوی 10 روزه ای را در این جزیره برگزار کند.

این تیم پس از 5 هفته ناکامی در مسابقات لیگ برتر، در هفته بیستم برابر استقلال اهواز به پیروزی 2 بر صفر دست یافت و در هفته بیست و یکم هم روز چهارشنبه هفته جاری در همدان میهمان پاس است.