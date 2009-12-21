"نام من خان است" شاهرخ خان فیلم تروریستی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد فیلم "نام من خان است" داستان زندگی مردی هندی‌تبار و دچار بیماری روانی به نام رضوان خان را روایت می‌کند که پس از ماجرای یازدهم سپتامبر 2001 به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی از سوی پلیس آمریکا دستگیر شد.

شاهرخ خان در مراسم نمایش افتتاحیه فیلم در مومبای به خبرنگاران گفت: مایه اصلی و اولیه فیلم بیش از هر چیز عشق است و هیچ ارتباطی با فعالیت‌های تروریستی ندارد. استودیو فوکس استار حقوق پخش و توزیع این فیلم را در آمریکای شمالی خریده و 21 میلیون دلار صرف این کار کرده است.

به این ترتیب "نام من خان است" رکورد فروش حق پخش خارجی تاریخ سینمای بالیوود را در اختیار دارد. این فیلم از 12 فوریه 2010 در سینماهای جهان به نمایش درمی‌آید. شاهرخ خان اکران جهانی فیلم را گامی بلند و موثر در راه ورود سینمای هند به عرصه جهانی دانسته است.

پس از موفقیت غیر منتظره فیلم سینمایی "میلیونر زاغه‌نشین" محصول مشترک هند، انگلستان و آمریکا و دریافت هشت جایزه اسکار، توجه جامعه جهانی سینما به سینمای هند بیش از پیش شده است.