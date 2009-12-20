ستاد تسهیلات زائران در قم باید برای تمام سال فعال باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ظهر یکشنبه در نهمین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به در پیش بودن تاسوعا و عاشورا بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اداری در جهت خدمات رسانی مناسب به زوار حضرت معصومه(س) و عزاداران تأکید کرد.



وی در ادامه خواستار فعال شدن ستاد تسهیلات زائران در این راستا و برای تمامی ایام سال شد.



استاندار قم در ادامه با اشاره به نامگذاری دهه اول محرم به نام دهه امر به معروف و نهی از منکر بر ضرورت توجه جدی به احیای این فریضه مهم در جامعه تأکید کرد.



وی افزود: دستگاه‌های اداری به ویژه دستگاه‌های فرهنگی باید توجه ویژه‌ای به زنده نگه داشتن این فریضه و فرهنگسازی آن داشته باشند.



استاندار قم با بیان اینکه نماز محبوب‌ترین معروف در اسلام است به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ترویج نماز در ادارات اشاره و افزود: جا دارد مدیران دستگاه‌های اجرایی در جهت پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری به عنوان منشور نماز در ادارات گام بردارند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکومیت حادثه هتک حرمت به ساحت امام راحل گفت: توهین و جسارت به حضرت امام خمینی(ره) به عنوان نماد خوبی‌های ملت ایران دل‌های تمامی عاشقان و دلدادگان به امام و ولایت را در سراسر ایران و جهان جریحه‌دار و اندوهناک ساخت.



وی با ابراز خرسندی از حضور حماسی مردم ایران در اعتراض به این حادثه گفت: فریاد خروش ملت ایران که از قم آغاز شد بار دیگر عمق علاقه و پیوند بین مردم و انقلاب و اصل مترقی ولایت فقیه را به اثبات رساند.



استاندار قم این حادثه را درس بزرگی برای تمامی کسانی دانست که تصور داشتند با توهین به امام راحل می‌توانند راه و مسیر را برای نقشه‌های بعدی خود هموار کنند.



وی با قدردانی از حضور آگاهانه اقشار مختلف مردم، مراجع تقلید و روحانیت در راهپیمایی روز جمعه گفت: امیدواریم این بصیرت و شعور را در تمامی عرصه‌ها شاهد باشیم.



در پایان این جلسه بیانیه اعضای شورای اداری استان در محکومیت هتک حرمت به امام راحل قرائت شد.



در قسمتی از این بیانیه آمده است: این اهانت پرده ای دیگر از سلسله اقدامات کینه توزان انقلاب و امام(ره) بود که قلب ملت ایران را جریحه دار کرد. حضرت امام خمینی (ره) روح خدا در کالبد جهان اسلام بود و شخصیت تاریخ ساز و بی نظیر آن رهبر جاودانه برای همیشه چراغ هدایت ملتها و جوامع آزاده در عرصه‌های استکبارستیزی، عدالت خواهی و حق طلبی بشمار خواهد رفت.



در این بیانیه تصریح شده است: امام برای ملت ما نماد خوبی ها، یک اصل خدشه ناپذیر و مولا و مقتدائی بزرگ و عظیم الشان است که با اینگونه رفتارهای منافقانه نه تنها هیچ خدشه ای بر عظمت آن روح خدا وارد نخواهد گشت بلکه بر حقانیت او افزوده خواهد شد. امام خمینی‌(ره) همچنان آفتاب پر فروغ انقلاب اسلامی و امید توده‌های مستضعف و دانشجویان مسلمان است.



در پایان این بیانیه آمده است: شورای اداری استان قم ضمن محکوم کردن این رفتار منافقانه عده ای آشوبگر و تجلیل از حضور پرشور و انقلابی مردم ولایت مدار قم از دستگاه قضایی و نهادهای مسئول می خواهد تا این فاجعه را ریشه‌یابی کرده و پیش از آنکه دل ملت ایران بیش از این به درد آید، با عاملان این فتنه برخورد قاطع کند تا بعد از این شاهد اینگونه رخدادهای ناگوار نباشیم.