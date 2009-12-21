مهدهای کودک آذربایجان غربی نیازمند استاندارد سازی هستند

غلامرضا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه متاسفانه مردم از عملکرد و محیط برخی مهدهای کودک به دلیل نداشتن استاندارد خاصی ناراضی هستند، اظهار داشت: استانداردهایی برای مهد های کودک در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات وجود دارد که در صورت اعمال آنها در محیط موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی این اداره کل خواهند شد.

وی با بیان اینکه مهدهای کودک مشمول استاندارد اجباری نیستند، افزود: با این وجود فضای فیزیکی، تجهیزات، کادر آموزشی، وسایل کمک آموزشی و تعداد کودکان مورد پذیرش در مهد های کودک باید بر اساس استاندارهای خاصی انجام شود که این امر هنوز در سطح مهدهای کودک استان اجرایی نشده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در این راستا یک دوره آموزشی برای مدیران مهدهای کودک توسط کارشناسان ارشد این اداره کل جهت ارائه آموزش های لازم برای پیاده سازی این استاندارد در مهد های کودک برگزار شده است.

به گفته ی امینی در حال حاضر مهدهای کودک استانداردها و دستورالعمل های سازمان بهزیستی را مراعات می کنند که این استاندارد نیازمند بازنگری است.

وی تصریح کرد: استفاده از استانداردهای ملی می تواند منجر به ارائه خدمات بهتر و کیفیتر شود که شهروندان خدمت گیرنده نیز در قبال دریافت خدمات بهتر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند.