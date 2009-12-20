مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران، دکتر خرمشاد معاون وزیر خارجه و تعدادی از مسئولان و کارکنان این وزارت برگزار شد، متکی ضمن قدردانی از تلاش های دکتر سید رسول موسوی در طول مدت مدیر کلی وی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی برای نامبرده در پست و مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

متکی با تاکید بر اهمیت پژوهش در عرصه بین المللی، یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی را رصد تحولات بین المللی از دیدگاه رسالت اسلامی و انقلابی با راهبرد حداقل لطمات و حداکثر بهره برای جمهوری اسلامی یاران برشمرد و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی را از مراکز مهمی که می تواند به این راه کمک کند برخواند.