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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منصوب شد

مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه منصوب شد

در جلسه ای که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد، دکتر دولتیار یه عنوان مدیرکل جدید این دفتر منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران، دکتر خرمشاد معاون وزیر خارجه و تعدادی از مسئولان و کارکنان این وزارت برگزار شد،  متکی ضمن قدردانی از تلاش های دکتر سید رسول موسوی در طول مدت مدیر کلی وی در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی برای نامبرده در پست و مسئولیت جدیدش آرزوی موفقیت کرد.

متکی با تاکید بر اهمیت پژوهش در عرصه بین المللی، یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی را رصد تحولات بین المللی از دیدگاه رسالت اسلامی و انقلابی با راهبرد حداقل لطمات و حداکثر بهره برای جمهوری اسلامی یاران برشمرد و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی را از مراکز مهمی که می تواند به این راه کمک کند برخواند.

کد مطلب 1003888

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