1120 تن برنج در لرستان ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند ظهر یک شنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار این استان در محل استانداری لرستان اظهار داشت: همچنین بیش از 148تن قند و شکر و 195تن روغن جامد و مایع در استان ذخیره شده که در ایام محرم در میان هیئت های عزاداری و برای تامین نذورات مردم توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنین بیش از 300 تن سیب برای شب یلدا در استان ذخیره شده است، خاطر نشان کرد: همچنین در این راستا بیش از یک هزار و 500 تن پرتقال در لرستان ذخیره شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: در سال گذشته بیش از 700 تن سیب در استان برای توزیع در این ایام ذخیره شده بود که متاسفانه به دلیل استقبال کم مردم ضایعات زیادی در این زمینه متحمل شدیم.

بیرانوند با اشاره به اینکه در سالجاری برای شب یلدا این سازمان سعی کرده است که بر اساس نیاز واقعی مردم استان میوه ذخیره سازی کند، بیان داشت: سهم هر شهرستان به تفکیک از این میزان میوه مشخص شده که با قیمت مصوب وزارت بازرگانی در اختیار مردم استان قرار خواهد گرفت.