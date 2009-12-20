به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه مسابقات و رویدادهای بین المللی تیم های ملی فوتبال بزرگسالان، رده های پایه ، فوتسال و بازیها و اردوهای تیم های ملی بانوان ایران در نظر گرفته شده است.

براساس تقویم تنظیم شده از سوی کمیته تیم های ملی ، برنامه حضور تیم های ملی در مسابقات و اردوهای رسمی به شرح زیر است:

* تیم ملی فوتبال بزرگسالان:

- اسفند 88 حضور در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا

- شهریور 89 : رقابت‌های غرب آسیا

- 17 دی تا 9 بهمن 89 : حضور در جام ملت‌های آسیا

* تیم ملی فوتسال:

- اردیبهشت 89 : حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا - ازبکستان

* تیم فوتبال امید:

- شهریور 89 : دیدار انتخابی المپیک 2012 لندن (رفت و برگشت)

- 21 آبان تا 6 آذر: حضور در بازی‌های آسیایی گوانگژو

* تیم فوتبال زیر 21 سال:

- آذر 89: مسابقات آسیایی زیر 21 سال - گوانگزو چین

* تیم فوتبال زیر 17 سال:

- آبان 89: مسابقات قهرمانی آسیایی نوجوانان - متعاقبا محل برگزاری اعلام می شود

* تیم فوتبال زیر 15 سال:

- 24 مرداد تا 4 شهریور 89: حضور در رقابت‌های المپیک زیر 15 سال - سنگاپور

* تیم فوتبال زیر 14 سال:

- 20 اردیبهشت تا 3 خرداد 89: حضور در مسابقات فستیوال زیر 14 سال - ایران - همدان

* تیم ملی فوتبال ساحلی:

- شهریور 89: حضور در رقابت‌های المپیک ساحلی آسیا - عمان

* تیم ملی فوتبال بانوان (بزرگسالان):

- 13 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت 89: حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2010 - مکان متعاقبا اعلام می شود

- آبان 89: حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو - چین

* تیم ملی فوتسال بانوان (بزرگسالان):

- مهر 89: حضور در مسابقات فوتسال غرب آسیا - احتمالا در امارات

* تیم فوتبال زیر 19 سال بانوان :

13 مهر تا 19 مهر: حضور در مسابقات مقدماتی غرب آسیا - محل برگزاری متعاقبا اعلام می شود

* تیم فوتبال زیر 16 سال:

- 11 آبان تا 17 آبان 89: حضور در رقابت‌های مقدماتی آسیا - متعاقبا اعلام می شود

همچنین در برنامه کمیته های تیم های ملی حضور چهار نماینده باشگاهی ایران در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا نیز در نظر گرفته شده است که براساس این برنامه چهار تیم استقلال ، ذوب آهن ، سپاهان و مس کرمان اسفندماه سالجاری در نخستین دیدارهای خود به میدان خواهند رفت.