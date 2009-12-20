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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

مورینیو:

بازی با چلسی با دیگر دیدارها تفاوتی ندارد

بازی با چلسی با دیگر دیدارها تفاوتی ندارد

سرمربی تیم فوتبال اینتر از دیدار با چلسی در مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به عنوان مسابقه ای چون سایر مسابقه ها یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر با مربیگری خوزه مورینیو در مرحله حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به مصاف چلسی می رود و این درحالی است که مربی پرتغالی قهرمان ایتالیا سابقه حضوری موفق را در استمفوردبریج داشته است.

مورینیو گفت: در خصوص دیدار با چلسی چیز زیادی برای گفتن ندارم. در فاصله دو ماه به آغاز این رقابت ها، ما باید به بازی های خود در رقابت های سری آ فکر کنیم.

وی افزود: بازی با چلسی هم دیداری است مثل تمام مسابقات دشوار. بله من قرار است با تیم پیشین، بازیکنان پیشین و هواداران پیشینم رو به رو شوم اما همه اینها پیشین هستند. در عالم حرفه ای گری، بازی با تیم منچستریونایتد و یا هر تیم دیگری تفاوتی نمی کند. من در حال حاضر باید بر روی بازی با لاتزیو، رقابت های کوپا ایتالیا و تعطیلات زمستانی تمرکز کنم. پس از آن به چلسی فکر خواهم کرد.

کد مطلب 1003893

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