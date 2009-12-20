به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سینما شهر اعلام کرد بازسازی این سینما در منطقه 21 تهران از هفته گذشته با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینما شهر آغاز شده و پس از انجام مراحل مختلف ساخت و ساز و نصب تجهیزات مدرن رفاهی و نمایشی تا اواخر دیماه آماده بهرهبرداری میشود.
MDF کردن دیوارها و سقف سالن انتظار، خرید و نصب صندلیهای سالن نمایش و انتظار، خرید و نصب تجهیزات جدید صوتی و تصویری، ساخت بوفه به طول هفت متر، ساخت گیشه پرتابل و کانتر داخلی، ساخت تابلوی فلکسی فیس ورودی و نام سینما و ساخت تابلوی فلکسی فیس متحرک روی پشت بام از مراحل آمادهسازی این سالن است.
از دیگر مراحل مهم بازسازی سینما ققنوس میتوان به خرید و نصب آپارات، سرامیک کردن کف سالن انتظار، نصب درب شیشهای برقی، نصب تابلوی سینما به صورت LED و مولتی استایل، نوپردازی کامل نما و... اشاره کرد.
نظر شما