  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۱۰

سینما ققنوس تهرانسر با 192 صندلی بهره‌برداری می‌شود

سینما ققنوس تهرانسر با 192 صندلی بهره‌برداری می‌شود

سینما ققنوس تهرانسر که به همت موسسه سینما شهر در مرحله مرمت و بازسازی اساسی قرار گرفته، اواخر دی‌ماه با ظرفیت 192 صندلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سینما شهر اعلام کرد بازسازی این سینما در منطقه 21 تهران از هفته گذشته با حمایت، نظارت و مشارکت موسسه سینما شهر آغاز شده و پس از انجام مراحل مختلف ساخت و ساز و نصب تجهیزات مدرن رفاهی و نمایشی تا اواخر دی‌ماه آماده بهره‌برداری می‌شود.

MDF کردن دیوارها و سقف سالن انتظار، خرید و نصب صندلی‌های سالن نمایش و انتظار، خرید و نصب تجهیزات جدید صوتی و تصویری، ساخت بوفه به طول هفت متر، ساخت گیشه پرتابل و کانتر داخلی، ساخت تابلوی فلکسی فیس ورودی و نام سینما و ساخت تابلوی فلکسی فیس متحرک روی پشت بام از مراحل آماده‌سازی این سالن است.

از دیگر مراحل مهم بازسازی سینما ققنوس می‌توان به خرید و نصب آپارات، سرامیک کردن کف سالن انتظار، نصب درب شیشه‌ای برقی، نصب تابلوی سینما به صورت LED و مولتی استایل، نوپردازی کامل نما و... اشاره کرد.

کد مطلب 1003895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها