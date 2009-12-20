  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

مادر "دَرودی" دو فرزند 7 و 2.5 ساله اش را کشت

مادر "دَرودی" دو فرزند 7 و 2.5 ساله اش را کشت

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی نیشابور از بازداشت زنی به اتهام قتل دو فرزندش در شهر دَرود این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باروح روز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زنی به نام معصومه . ص 31 ساله به کلانتری 17 شهر دَرود مراجعه و اعلام کرد که چهار روز پیش به مدت دو ساعت از منزل خارج شده و در موقع برگشت با جنازه غرق در خون دو فرزندش فاطمه 7 ساله و محمد 2.5 ساله مواجه شده ولی از ترس شوهر سابقش به کسی چیزی نگفته‌ است.

وی گفت: بلافاصله اکیپی از مأموران انتظامی، آگاهی و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و در پی بررسی صحنه جرم و حسب دستور مقام قضایی از مادر مقتولان به عنوان مظنون اصلی تحقیق و بازجویی به عمل آوردند.

رئیس پلیس شهرستان افزود: در تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات مادر و پدر مظنون، مشخص شد نامبرده ضمن اینکه از وضعیت روحی و روانی مناسبی برخوردار نیست، دارای سه ازدواج ناموفق هم بوده است.

سرهنگ باروح ادامه داد: در نهایت با ارائه مدارک و قرائن جمع‌آوری شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، مبنی بر چگونگی وقوع قتل مادر مقتولان عرصه را بر خود تنگ دید و لب به اعتراف گشود.

به گفته باروح این متهم اظهار داشته که به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت خانواده و شوهر سابقم مبنی بر خرج و مخارج بچه‌ها شبانه با بستن دست و پای آنها و گذاشتن دستمال در دهانشان ابتدا دختر 7 ساله و سپس پسر 2.5 ساله را به وسیله چاقو کشتم و بعد از انجام قتل از کرده خود پشیمان شدم و قصد خودکشی داشتم که موفق نشدم.

باروح یادآور شد: لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و قاتل به همراه پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.

دَرود یکی از شهرهای شهرستان نیشابور است که در 5 کیلومتری مرکز آن واقع شده است.

کد مطلب 1003897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها