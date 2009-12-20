مادر "دَرودی" دو فرزند 7 و 2.5 ساله اش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باروح روز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زنی به نام معصومه . ص 31 ساله به کلانتری 17 شهر دَرود مراجعه و اعلام کرد که چهار روز پیش به مدت دو ساعت از منزل خارج شده و در موقع برگشت با جنازه غرق در خون دو فرزندش فاطمه 7 ساله و محمد 2.5 ساله مواجه شده ولی از ترس شوهر سابقش به کسی چیزی نگفته‌ است.

وی گفت: بلافاصله اکیپی از مأموران انتظامی، آگاهی و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند و در پی بررسی صحنه جرم و حسب دستور مقام قضایی از مادر مقتولان به عنوان مظنون اصلی تحقیق و بازجویی به عمل آوردند.

رئیس پلیس شهرستان افزود: در تحقیقات محلی انجام شده و اظهارات مادر و پدر مظنون، مشخص شد نامبرده ضمن اینکه از وضعیت روحی و روانی مناسبی برخوردار نیست، دارای سه ازدواج ناموفق هم بوده است.

سرهنگ باروح ادامه داد: در نهایت با ارائه مدارک و قرائن جمع‌آوری شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی، مبنی بر چگونگی وقوع قتل مادر مقتولان عرصه را بر خود تنگ دید و لب به اعتراف گشود.

به گفته باروح این متهم اظهار داشته که به دلیل مشکلات مالی و عدم حمایت خانواده و شوهر سابقم مبنی بر خرج و مخارج بچه‌ها شبانه با بستن دست و پای آنها و گذاشتن دستمال در دهانشان ابتدا دختر 7 ساله و سپس پسر 2.5 ساله را به وسیله چاقو کشتم و بعد از انجام قتل از کرده خود پشیمان شدم و قصد خودکشی داشتم که موفق نشدم.

باروح یادآور شد: لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و قاتل به همراه پرونده به مقامات قضایی معرفی شد.

دَرود یکی از شهرهای شهرستان نیشابور است که در 5 کیلومتری مرکز آن واقع شده است.