گاز شهرک پارسیلون خرم آباد قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم اباد، برخی از شهروندان خرم آبادی ساکن در شهرک پارسیلون این شهر در تماس با خبرگزاری مهر از قطع گاز در این منطقه شهر خرم آباد گلایه کردند و خواستار پیگیری برای حل این مشکل شدند.

در این راستا مشاور مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد علت قطعی گاز در این شهرک و منطقه دره گرم را نشتی گاز در ابتدای بلوار ولایت خرم آباد عنوان کرد.

محسن اصل مرز اظهار داشت: به دلیل نشتی گاز در خطوط تغذیه گاز شهری در ابتدای بلوار دره گرم (بلوار ولایت) گاز مناطقی از محله دره گرم و شهرک پارسیلون قطع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات تعمیر این خطوط در حال انجام است و امید می رود تا ساعات ابتدایی امشب این مشکل رفع شود.

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه به مدت بیش از یک ساعت است که گاز اهالی منطقه دره گرم و شهرک پارسیلون خرم آباد قطع است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در حال حاضر گاز بیش از 700 مشترک خرم آبادی در این مناطق قطع باشد.