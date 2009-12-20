مشارکت فرانسه و آمریکا در ساخت دیوار فولادی برای تشدید محاصره مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه های المصری الیوم و فلسطین الیوم ، این نخستین دیوار در نوع خود در جهان است که برای مقابله با تونلهای زیر زمینی ساخته می شود.

خاطر نشان می شود؛ فلسطینیان محاصره شده در نوار غزه که هیچ راهی برای دسترسی به مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز خود ندارند، با حفر تونلهای زیر زمینی در مرز با مصر کالاهای مورد نیاز خود از این تونلها عبور داده و از مصر به غزه می رسانند.

فلسطینیان ساکن نوار غزه پس از روی کارآمدن حماس در غزه به مدت سه و نیم سال است که در محاصره کامل به سر می برند؛ این محاصره سبب مرگ تدریجی فلسطینیان شده است.

این در حالی است که مقامهای مصری اخیرا تصمیم گرفته اند تنها ممر انتقال کالای غزه با جهان خارج را که همین تونلها هستند، از طرق ایجاد دیواری زیرزمینی که در عمق زمین ساخته می شود، نابود کنند.

جزئیات ساخت دیوار فولادی

منابع موثق در این باره اعلام کرده اند که رئیس دستگاه اطلاعات نظامی فرانسه اخیرا از چگونگی عملکرد افسران اطلاعاتی فرانسوی که در ساخت این دیوار فولادی مشارکت دارند، دیدن کرده است.

علاوه بر این، در ساخت این دیوار فولادی نیروهای اطلاعاتی آمریکایی و مصری نیز علاوه بر فرانسه مشارکت دارند.

گزارشها حاکی از آن است که برای ساخت این دیوار زیرزمینی صفحه های فولادی به طول 18 متر (که تا عمق 18 متری زمین امتداد می یابد) و با ضخامت نیم متر استفاده خواهد شد.

این دیوارها ضد بمب و تسلیحات انفجاری بوده و بر روی آنها دستگاه های هشدار دهنده خاص تعبیه شده است. این تجهیزات در زمانی که دیوار فولادی با خطری روبرو شود، هشدارهایی را به نیروهای امنیتی ارسال می کند.

بر این اساس، در ساخت و قرار دادن این دیوار در عمق زمین از تجهیزات پیشرفته لیزری استفاده می شود. استفاده از این فناوری احتمال وجود هر گونه نقص و یا خلل و فرجی را در بین دیوارهای زیرزمینی از بین می برد.

همچنین در نقاط مختلف این دیوار، دوربینهای پیشرفته نصب شده است که توانایی کنترل گرداگرد این دیوار را در شرایط مختلف آب و هوایی و به ویژه در شب داراست.

منابع آگاه اعلام می کنند که این دیوار فولادی که در عمق زمین ساخته می شود، در کل 14 کیلومتر طول دارد، که 5.4 کیلومتر از آن تاکنون توسط نیروهای چند ملیتی (فرانسه، آمریکا و ...) ساخته شده است.

بر این اساس، به نظر می رسد ساخت این دیوار از مدتها پیش و در خفای کامل آغاز شده است که تاکنون ساخت بیش از 5 کیلومتر از آن به پایان رسیده است.

منابع صهیونیست: دیوار فولادی محاصره غزه را کامل می کند

منابع خبری صهیونیست در واکنش به ساخت دیوار فولادی مصر با غزه در عمق زمین، با استقبال و ابراز خشنودی از این مسئله ، تاکید کرده اند که این دیوار به طور کامل غزه را تحت محاصره قرار می دهد.

این منابع با اشاره به مشارکت فرانسه و آمریکا در ساخت دیوار فولادی مصر با غزه اعلام کرده اند: با ساخت این دیوار غزه به زندانی بزرگ تبدیل خواهد شد.

واکنش ابومازن: ساخت دیوار فولادی حق مصر است

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان نیز در اقدامی معنی دار با تایید کامل اقدامات قاهره در ساخت این دیوار، اظهار داشت : ساخت دیوار زیرزمینی حق مصر است.

وی بدون توجه به نیازهای روزمره فلسطینیان ساکن نوار غزه، اظهار داشت : ساخت دیوار فولادی از قاچاق کالا به غزه جلوگیری می کند.

همچنین "احمد ابوالغیط" وزیر امور خارجه مصر روز گذشته ساخت دیوار فولادی را برای جلوگیری از زیر پا گذاشتن حاکمیت مصر ضروری دانسته بود.

توقف موقت ساخت دیوار و آماده باش نیروهای مصری در مرز با غزه

از سوی دیگر منابع آگاه با اشاره به اعلام خبر ساخت دیوار فولادی از تنش شدید در مرز مصر با نوار غزه خبر می دهند. بر این اساس، پس از رسانه ای شدن موضوع ساخت دیوار فولادی، تیراندازی هایی در نقاط مرزی مشاهده است.

قاهره نیز با اعلام حالت هشدار، نیروهای مصری را در مرز با غزه به حالت آماده باش در آورده است.

همچنین ساخت دیوار فولادی به علت همین تنشها در حال حاضر متوقف شده است.

از طرف دیگر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در واکنش به ساخت دیوار فولادی، اعلام کرد: این دیوار با حمایت آمریکا و برای تشدید محاصره غزه ساخته می شود.

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گزارش : محمدعلی تخت رونده