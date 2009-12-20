تخلفات اجرایی با واگذاری کارها به مردم کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی ظهر یکشنبه در جمع مدیر کل و کارکنان اداره کل بازرسی استان قزوین با اشاره به نقش مهم بازرسی و نظارت در امور دستگاههای اجرایی گفت: اگر بازرسی و نظارت بر امور به خوبی انجام شود و مردم مطمئن شوند که با مظاهر فساد برخورد می شود اطمینان بیشتری به مسئولان پیدا می کنند و در امور مشارکت بهتری خواهند داشت.

ابوترابی یادآورشد: باید در بازرسیها از مشارکت مردم بیشتری استفاده کنیم زیرا گزارشهای موثق و دقیق آنها در جلوگیری از تخلف به بازرسان کمک می کند.

نائب رئیس مجلس تصریح کرد: گاهی اوقات دیده شده ضعف قانون موجب بروز تخلفی می شود که با آسیب شناسی توسط کارکنان بازرسی و انعکاس این نواقص و مشکلات به مجلس می توان زمینه اصلاح آن را در قوه مقننه فراهم کرد.

ابوترابی خاطر نشان کرد: برای موفقیت در کار باید به گونه ای حرکت کنیم که مجاری فساد در کشور از بین برود و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ضمن رشد صحیح اقتصادی به کاهش تخلف و انسداد مجاری فساد و تخلف در جامعه کمک خواهد کرد.

حجت الاسلام ابوترابی افزود: لایحه هدفمند کردن یارانه ها کار بزرگی است که اگر اجرا شود مردم از مزایای ارزشمند آن در آینده بهره مند خواهند شد.

نائب رئیس مجلس دقت بازرسان در امور محوله را یادآورشد و گفت: از نیروهای مجرب دستگاههای دولتی که پس از 30 سال خدمت بازنشسته می شوند در کار نظارت استفاده کنید تا به اهداف بلند خود دست یابید.

وی اضافه کرد: نظام ما ظرفیتهای زیادی دارد وامروز در مرز سی سالگی انقلاب اسلامی در روز تولد جدیدی هستیم که باید از تجربیات گذشته برای رسیدن به قله های ترقی استفاده کنیم.

نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: اگر بتوانیم از تجربه 30 ساله انقلاب، سرمایه های موجود و ظرفیتهای ارزشمند کشور درست بهره مند شویم آینده درخشانی را برای کشور رقم خواهیم زد.

در ادامه حسین یزدان پناه مدیر کل بازرسی استان قزوین با اشاره به رسالت نظارت بر امور گفت: هدف ما تعامل و ارتباط تنگاتنگ با دستگاههای اجرایی و مردم است و با حفظ استقلال و بدور از هرگونه گرایش سیاسی به دنبال جلب رضایت مردم و کمک به مدیران دستگاهها هستیم.

وی افزود: گسترش اقدامات نظارتی تنها با هدف جلوگیری از فساد و تخلف است لذا به هیچ وجه درصدد مچ گیری نیستیم بلکه هدف ما جلوگیری و پیشگیری از بروز تخلف در دستگاههای دولتی است.

یزدان پناه نقش رسانه های گروهی را در پیشگیری از تخلف مهم ارزیابی کرد و گفت: در نظارت بر امور جدی هستیم و به همکاری همه مردم و به ویژه خبرنگاران رسانه های گروهی برای آشنایی بیشتر مردم با وظایف سازمان بازرسی و رسیدن به اهداف خود نیازمندیم.

سعید میربها فرماندار قزوین هم در خصوص رعایت اخلاق اسلامی و ضرورت آشنایی کامل بازرسان با امور محوله و امین بودن آنها نکاتی را متذکر شد و اظهار داشت: اولویت بندی کارها و سپردن امور به افراد متعهد و مجرب و امانتداری شرط موفقیت بازرسان در کارهاست.

در ادامه این نشست کارکنان بازرسی دیدگاههای خودرا در خصوص اصلاح قوانین مناقصه و مزایده های دولتی، پیامدهای برداشت متفاوت از قانون و تعامل بیشتر با مدیران ادارات مطرح کردند.