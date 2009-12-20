پیمان جایگزین استارت در سال 2009 امضا نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، هر چند پیش از این بارها اعلام شده بود پیمان جایگزین استارت یک در سال جاری میلادی میان روسیه و آمریکا امضا می شود و نمایندگان دو کشور در این ربطه مذاکرات گسترده ای را نیز انجام دادند، اما "سرگئی پریخودکف" از امضا نشدن این پیمان در سال جاری خبر داد.

به گفته مشاور "دیمیتری مدودف" برخی نکات فنی هنوز باقیمانده و نمایندگان دو کشور باید در این باره مذاکراتی را انجام دهند.

به گفته این مقام روسی، به منظور جلوگیری از وارد شدن فشار بر روی هیئتهای مذاکره کننده تاریخ امضای پیمان جایگزین پیمان استارت یک اعلام نمی شود.

این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با همتای روسی خود گفت دو کشور به توافق درباره جایگزینی پیمان استارت 1 نزدیک شده اند.

باراک اوباما در دیدار خود با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست کپنهاگ از نزدیک شدن مواضع دو کشور برای دستیابی به توافقی جامع در زمینه منع گسترش سلاحهای استراتژیک خبر داد.

پس از این توافق که در آینده نزدیک به دست خواهد آمد دو کشور می توانند از ذخایر زرادخانه های یکدیگر مطلع شده و بر فعالیتهای نظامی هم نظارت کنند. با این حال اوباما تاکید کرده که چنین توافقی پیش از سال نو میلادی امضا نخواهد شد.

معاهده جدید بین آمریکا و روسیه قرار است جایگزین پیمان استارت 1 شود که قریب به دو دهه پیش به امضای طرفین رسیده و عاملی برای جلوگیری از گسترش سلاحهای استراتژیک نظامی به ویژه کلاهکهای هسته ای بود.

این در حالی است که اعتبار پیمان مذکور در تاریخ پنجم دسامبر سال جاری به پایان رسیده و تلاشهای مسکو و واشنگتن برای یافتن جایگزین آن پیش از پایان این موعد بی نتیجه بوده است.