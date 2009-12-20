نمایشگاه تخصصی کتاب در شرکت آب منطقه ای لرستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: در قالب این نمایشگاه فعالیتهای پژوهشی پرسنل شرکت آب منطقه ای و کمیته تحقیقات این شرکت با تلفیق با کتابهای مختلف در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

امیر حمزه حقی آبی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی علاوه بر مسائل رفاهی کارکنان باید به مسائل فرهنگی نیز توجه داشته باشند، بیان داشت: از جمله شاخصهای فرهنگی که باید در میان کارکنان ادارات مورد توجه قرار گیرد ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی با بیان اینکه برای خرید کتاب به کارمندان این شرکت یارانه داده شده است، خاطر نشان کرد: این نمایشگاه کتاب تخصصی برای بازدید عموم آزاد است.

مسئول کمیته فرهنگی شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و به مناسبت هفته پژوهش دایر شده است.

حجت الله حسنوند با بیان اینکه در این نمایشگاه از 12 ناشر دعوت به عمل آمده است، بیان داشت: در قالب این نمایشگاه 11 هزار جلد کتاب در معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

وی مدت زمان برگزاری این نمایگاه را سه روز عنوان کرد و افزود: در صورت استقبال کارکنان شرکت و مردم این نمایشگاه دو روز دیگر تمدید خواهد شد.

مسئول کمیته فرهنگی شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: در این نمایشگاه کتابهای مختلفی در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، فنی تخصصی در گرایش آب و سدسازی، عمومی، مذهبی و ... در معرض بازدید قرار گرفته است.