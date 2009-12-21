نویسنده کتاب قرارداد را فسخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریف نویسنده در گفتگو با مهر درباره کتاب "تب نوبه" اینگونه اشاره کرده بود: "من 17 مهرماه سال گذشته این کتاب را به انتشارات افراز دادم و این ناشر در مدت یکسال گذشته هیچ کاری برای کتاب نکرد."

اعظم کیان افراز مدیر انتشارات افراز درباره اظهار نظر شریف به خبرنگار مهر گفت: تاریخ قرارداد ما با آقای شریف چهارم شهریور سال 87 است و ما کتاب را 17 مهرماه برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد دادیم که طبق شماره 1009024 پرونده آن قابل پیگیری است.

وی ادامه داد: ایشان بارها پیگیر وضعیت این کتاب از ما بودند و ما نیز موضوع مجوز را از وزارت ارشاد پیگیری می‌کردیم تا اینکه ایشان در مردادماه امسال از ما خواستند نسخه‌ای از کتاب را برای حوزه هنری بفرستیم. استدلال ایشان این بود که انتشارات سوره مهر می تواند کتاب را زودتر منتشر کند.

مدیر نشر افراز توضیح داد: من هم یک نسخه پرینت کتاب را برای آنها فرستادم تا اینکه مدتی بعد آقای شریف از ما خواستند قرارداد نشر "تب نوبه" را فسخ کنیم. من گفتم حیف است ولی ایشان گفتند دیر شده است و شما نتوانستید کتاب را چاپ کنید در حالیکه ما بدون مجوز نمی توانستیم کتاب را منتشر کنیم.

کیان افراز تاکید کرد: من از وی خواستم دست خطی مبنی بر درخواستشان برای فسخ قرارداد به من بدهند و ایشان نیز نامه‌ای را همراه با فرستاده ای که اختیار فسخ را به او داده بود فرستادند و در تاریخ 8 شهریور سال جاری این قرارداد فسخ شد. پس از این اتفاق من متوجه شدم که در تاریخ 14 مهر ماه کلا این کتاب غیرقابل چاپ اعلام شده است.

این ناشر همچنین درباره کتاب دیگر محسن شریف به نام "آس نحس" گفت: من کتاب "آس نحس" آقای شریف را خوانده بودم و از آنجا که این کتاب خوب در بازار نایاب بود از وی خواستم نسخه‌ای از آن را برای چاپ بدهند که قبول کردند و این کتاب نیز در تاریخ 5 دی ماه 87 برای دریافت مجوز به ارشاد داده شده و در دست بررسی است.