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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۵۹

نویدی؛

نظریه پردازی نیازمند مدیریت دانش است

نظریه پردازی نیازمند مدیریت دانش است

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره کشور گفت: نظریه پردازی سطوح مختلف دارد و نیازمند مدیریت دانش است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد علی نویدی بعد ظهر از یکشنبه در جمع دانشجویان، اساتید و هیئت علمی دانشگاه گیلان افزود: نظریه پردازی امری تدریجی و تکاملی است که نیاز به زمینه سازی و بستر سازی دارد که تاسیس مرکز حمایت از کرسی های نظریه پردازی در این راستاست.

وی با اعلام اینکه با رونق کرسیهای نظریه پردازی در کشور توانمندی علمی کشور رونق می یابد، اظهارداشت: نظریه پردازی توصیف، تبیین و پیش بینی عقلانی و علمی رفتار پدیده ها در حوزه های گوناگون است که رویکردهای مختلفی دارد.

سرپرست دبیرخانه حمایت از کرسیهای نظریه پردازی کشور هدف از بسط و گسترش نظریه پردازی را رصد تولید علم و فرهنگ سازی دانست و گفت: ترویج نظریه پردازی، نقد، مناظره و نوآوری از طریق کمیته دستگاهی انجام می شود.

وی در ادامه توضیحاتی درباره ماهیت نظریه پردازی، سابقه فعالیت هیئت، شیوه اجرا و فرآیند برگزاری کرسیها و چگونگی آن ارائه داد.
کد مطلب 1003918

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