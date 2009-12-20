به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر یکشنبه با حضور بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک، حسین رضا زاده، جلایر، برومند، ذهتاب، کاظمی نژاد، حکمت پور، عطار اشرفی، دهنوی و عرب اعضای کمیته فنی فدراسیون برگزار شد، سجادی گفت: همه می دانیم که افشارزاده در چه شرایطی این مسئولیت را پذیرفت و در شرایطی که هیچکس به خود اجازه ورود به این میدان را نمی داد یک تنه جلوی تمام مشکلات ایستاد و توانست وزنه برداری را از آن توفان و بحران خارج ساخته و به موفقیت های بی نظیری برساند.



سجادی از حضور بزرگان و پیشکسوتان این رشته ورزشی در کنار رضازاده تقدیر و تشکرکرد و گفت: این جمع باعث دلگرمی مجموعه ورزش کشور است چرا که یکی از بزرگ ترین قهرمانان و پهلوانان ایران وارد عرصه مدیریتی شده و قطعا موفقیت او در گرو همراهی بزرگانی همچون شماست. حضور شما در این مراسم نشان دهنده تعصب و توجهتان به رشته مدال آور و موفق وزنه برداری است که مطمئنا با همراهی شما پیروزی های آن ادامه خواهد داشت.



وی به دغدغه های سازمان تربیت بدنی در خصوص این رشته اشاره کرد و گفت: رشته وزنه برداری به خاطر افتخارات گذشته، سابقه، مدال آوری و خیلی مسایل دیگر برای سازمان تربیت بدنی و مجموعه ورزش کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و مطمئنا موفقیت در آن برنامه ها و مسایل و اسراری دارد که اصلا صلاح نیست به خاطر یک سری اختلاف نظرها آنها را فاش کنید. این نوع رفتار به جز عوام فریبی و خارج شدن از راه اصلی که موفقیت این رشته، موفقیت ورزش و موفقیت جمهوری اسلامی است نتیجه دیگری ندارد و به خاطر همین موضوع هم از تک تک پیشکسوتان، قهرمانان و اهالی این رشته درخواست می کنم که رازدار رشته خود و همدل مجموعه باشند.



سجادی در ادامه خطاب به رضازاده اظهار داشت: شما یک بار در عرصه قهرمانی قابلیت و توانایی خود را نشان داده اید و امید است با استفاده از نظرات و تجربیات تمامی اهالی این رشته بتوانید در مدیریت نیز به موفقیت برسید. مطمئنا حضور شما در این سمت انتطاراتی را از سوی مردم و مسئولان ایجاد می کند که چیزی نیست جز موفقیت نمایندگان ایران در عرصه های بین المللی.



وی ادامه داد: سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک دوشادوش شما این رشته را حمایت خواهند کرد اما فراموش نکنید که این راه در کنار تمام سختی ها و مشقات، راهی جذاب، متنوع و خوش است که قطعا می تواند افتخار ملی را به همراه داشته باشد.



در پایان نشست نیز حسین رضازاده با رخصت گرفتن از تمامی حاضران اظهار داشت: من دست تمنا و همراهی را به سوی تمامی پیشکسوتان دراز می کنم و امیدوارم که همه آنها در این راه سخت من را یاری دهند. پیشکسوتان برکت کار و فعالیت ما هستند و یقین بدانید که در طول دوران فعالیتم هیچ تصمیم انفرادی نخواهم داشت. در تمام تصمیم گیری ها نظر جمع را لحاظ خواهم کرد تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که به صلاح وزنه برداری باشد.