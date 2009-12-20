شش هزار هیئت مذهبی در خراسان رضوی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسن صباغیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک مسئولان و مدیران هیئت های مذهبی و نیروی انتظامی افزود: از تعداد سه هزار هیئت مذهبی مشهد هزار هیئت در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برنامه تشرف به حرم مطهر را دارند که این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق جهت جلوگیری از ایجاد مشکل است.

رئیس شورای هیئتهای مذهبی خراسان رضوی تصریح کرد: هزار هیئت مذهبی در مشهد متعلق به جوانان و 700 هیئت متعلق به خواهران است.

حجت الاسلام صباغیان اظهار داشت: امیدواریم با همکاری نیروهای انتظامی استان امسال نیز شاهد برگزاری مراسمی شایسته در عزاداریها باشیم.

وی با اشاره به جریانات روی داده در کشور پس از انتخابات و وضعیت ویژه ای که کشور با آن مواجه است، افزود: باید با برنامه ریزی و نظم دهی مراسم های عزاداری کار می کنیم تا جلوی سوء استفاده افراد جاه طلبی را که امکان حضور آنها در هیئت ها و ایجاد مزاحمت برای دیگران می کنند بگیریم.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز گفت: قمه زنی و استفاده از آلات و ادوات موسیقی و حمل تمثال منتسب به ائمه معصومین در هیئتهای عزاداری ممنوع است.

سرهنگ پاسدار محمد کاظم تقوی افزود: استفاده از آلات و ادوات موسیقی در هیئتهای مذهبی با فرهنگ غنی اسلامی مغایرت دارد و ممنوع است و در صورت مشاهده از انجام ان جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: طوری برنامه ریزی کنید که برای بانوان عزادار فضا و محل مناسب در نظر گرفته شود و همچنین از سینه زنی به صورت برهنه در انظار عمومی خودداری شود.

تقوی اظهار داشت: پس از اتمام عزاداری، اعضاء هیئتها و سوگواران را راهنمایی کنید تا از ایستادن و تجمع در خیابانها و رفت و آمد شهروندان امتناع کنید و نیز در انتخاب محل توزیع نذورات مدنظر داشته باشید که تردد خودروها و افراد با مشکل مواجه نشود.

وی خاطرنشان کرد: حمل تمثال منتسب به معصومین ممنوع است و پیشنهاد می کنیم به جای آن از تصاویر حرم مطهر ائمه معصومین(ع) استفاده شود تا شان و حرمت این عزیزان حفظ شود.

سرهنگ تقوی به رانندگان توصیه کرد و در ایام عزاداری با ماموران انتظامی و پلیس راهنمایی همکاری لازم را داشته باشند و قبل از رسیدن به محلهای دارای محدودیت ترافیکی مسیر دیگری انتخاب و حرکت کنید و از توقف در ورودی خیابانهای محدوده طرح و اصرار برای ورود به خیابانها جدا خودداری کنید.