بررسی اهمیت و جایگاه روانشناسی ورزشی در رادیو ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "علم و ورزش" با کارشناسی دکتر واعظ موسوی و دکتر مصیبی دوشنبه شب ساعت 21 تعاریف مبانی علم روانشناسی و اثر آن در ورزش و اهمیت و جایگاه روانشناسی در ورزش را نقد و بررسی می‌کند.

برنامه "جهان ورزش " دوشنبه سی آذر ساعت 9 صبح با کارشناسی مهدی شکری اتفاقات هفته بیستم لیگ برتر فوتبال بحث دوپینگ در فوتبال ایران، مسابقات چهار جانبه قطر و نتایج هفته دهم لیگ دسته یک کشور را بررسی می‌کند.



همچنین رادیو ورزش دیدار حساس دوتیم "فولاد سپاهان – دانشگاه آزاد " از هفته سوم لیگ برتر هندبال را در روز دوشنبه سی آذر ساعت 16:30 به صورت زنده پخش می‌کند.



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