علی حنطه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: به دلیل فحاشی هواداران تیم شهرداری تبریز، مجبور به بیرون کشیدن تیم پیام از زمین مسابقه در دقیقه 55 شدم تا جو استادیوم بر داور و بازیکنانم اثر نگذارد اما متاسفانه همین اتفاق افتاد و تمام سوتهای داور تبریزی شد و در بیشتر صحنه ها به سود شهرداری سوت زد.

وی گفت: بدتر از این در پایان مسابقه کمک‌های اکبر میثاقیان به من و بازیکنان تیم پیام فحاشی کردند که در این حین بازیکنان آنها هم با بازیکنان ما درگیری فیزیکی شدیدی پیدا کردند که پس از مضروب شدن چند نفر از بازیکنان و مربیان دو تیم مسئله با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت.

سرمربی تیم فوتبال پیام مشهد تصریح کرد: آنها وقتی که ما قصد ورود به رختکن را داشتیم به ما حمله کردند طوری که تمام شیشه های رختکن ما شکسته شد و یکی دو نفر از بازیکنان از جمله ایمان نعمت پور، سجاد امیدی، علی عالی و یکی دو نفر دیگر از همراهان تیم جراحاتی برداشتند و به دلیل آسیب دیدگی شدید راهی بیمارستان شدند.

حنطه تصریح کرد: معمولا هر وقت پیام با تیمهایی که اکبر میثاقیان سرمربی آن است بازی دارد این گونه اتفاقات برای بازیکنان پیام می افتد. مثل بازی چند سال پیش شموشک و پیام، در پایان این بازی نیز با تحریک مستقیم وی بازیکنان و تماشاچیان تیمش کاری کردند که در هیچ جای دنیا نمی توان نظیر آن را پیدا کرد.

سرمربی پیام افزود: حتی پیش از مسابقه نیز فردی با تماس تلفنی قصد داشت تا با پیشنهادات مالی از حضور سه بازیکن تیمم در مسابقه جلوگیری کند که خوشبختانه موفق نشد.

به گفته وی، در جریان بازی این تیم مقابل شهرداری تبریز، میزبان به دلیل فحاشی هواداران در طول بازی و ضرب و شتم بازیکنان پیام در انتهای بازی علاوه بر تاثیر بر داوری، تغییر نتیجه بازی و به بیمارستان فرستادن چند بازیکن پیام، بازی جوانمردانه را زیر پا گذاشتند و برگ دیگری از مرگ فرهنگ در لیگ یک را ورق زدند.

حنطه گفت: هر چند از ابتدای بازی جو استادیوم به شدت ملتهب و بر ضد پیام بود اما از ابتدای نیمه دوم برخی از لیدرهای تیم میزبان با صحبت‌های اکبر میثاقیان شروع به فحاشی به خانواده من و بازیکنانم کردند!

دیدار تیم های فوتبال شهرداری تبریز و پیام مشهد در چارچوب رقابتهای لیگ دسته اول روز شنبه در تبریز با پیروزی 2 بر صفر تیم تبریزی به پایان رسید.