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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

حمایت روسیه از خط لوله گاز ترکمنستان-چین

حمایت روسیه از خط لوله گاز ترکمنستان-چین

معاون نخست وزیر روسیه حمایت کشورش را از خط لوله گاز ترکمنستان به چین که از ازبکستان و قزاقستان عبور می کند، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در حالی که پیش از این تصور می شد روسیه با احداث خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به چین مخالفت کند، "ایگور شووالف" از حمایت مسکو از این طرح خبر داد. 

به گفته معاون نخست وزیر روسیه، مسکو از اقدامات انجام شده در منطقه برای توسعه زیرساخت های مربوط به انرژی حمایت می کند.

به موجب توافق انجام شده میان چین با ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، قرار است خط لوله ای از ترکمنستان به چین برای صادرات گاز به این کشور احداث شود.

بر اساس توافق انجام شده میان طرفین، با پایان احداث این خط لوله، برای مدت 30 سال ترکمنستان سالانه 40 میلیارد متر مکعب و ازبکستان و قزاقستان هر کدام سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر می کنند.

  

کد مطلب 1003933

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