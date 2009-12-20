تیم طپانچه بادی جوانان ایران پنجم شد / راهیابی سپهر صفاری به فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای تیراندازی قهرمانی سلاح های بادی آسیا در دوحه قطر تیم تیراندازی اسلحه طپانچه بادی جوانان ایران با کسب امتیاز 1677 به عنوان پنجم رسید. در این بخش چین با 1730 امتیاز اول شد، هند با 1697 امتیاز دوم وکره با 1693 امتیاز عنوان سوم را کسب کرد. تیم تایلند هم با 1682 امتیاز چهارم شد.

در بخش انفرادی تیراندازانی از چین با 586 و 578 امتیاز اول و دوم شدند. نماینده مغولستان با 577 امتیاز مدال برنز را از آن خود کرد. میلاد طالبی از ایران با 562 امتیاز عنوانی بهتر از نهمی کسب نکرد. محمد گلینی با 562 امتیاز دوازدهم شد و رضا خلیلی با 553 امتیاز عنوان هفدهم را کسب کرد.

در رده سنی نوجوانان و در اسلحه طپانچه بادی سپهر صفاری با کسب 566 امتیاز هفتم شد و با این امتیاز جواز ورود به مرحله فینال این رقابتها را بدست آورد. امیرحسین متوسل دیگر تیراندازکشورمان در این رده سنی هم با 538 امتیاز بیست و نهم شد.

صفاری یکشنبه شب به مصاف حریفان آسیایی خود می رود و در صورت کسب موفقیت در مرحله فینال به عنوان دومین ورزشکار نوجوان کشورمان جواز ورود به رقابتهای المپیک نوجوانان جهان را بدست خواهد آورد. در این رقابتها نفرات برتر رده سنی نوجوانان جواز ورود به این رقابتها را بدست می آورند.

تیم طپانچه بادی زنان کشورمان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان فردا دوشنبه با تیراندازان آسیایی روبرو می شود.

سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا از 27 تا 30 آذرماه در دوحه قطر برگزار می شود که تیم ایران با ترکیب 35 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است.

این دیدارها هرچهار سال یکبار برگزار می شود که تیم های تیراندازی کشورمان برای اولین بار در تاریخ این رقابتها موفق به کسب یک مدال نقره تیمی در تفنگ بادی جوانان (مردان) و دو مدال برنز تیمی در بخش تفنگ و طپانچه بادی مردان(بزرگسالان) در آسیا شده اند.

تیم تفنگ بادی زنان ومردان ایران ساعت 30/15 امروز یکشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند.