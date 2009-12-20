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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

توسط استاندار صورت گرفت:

تشریح برنامه های سفر دولت به فارس

تشریح برنامه های سفر دولت به فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس از سفر هیئت دولت به فارس در روز سه شنبه اول دی ماه خبر داد و گفت: سخنرانی رئیس جمهور برای مردم صبح همین روز در ورزشگاه حافظیه صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده کرمانی ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: صبح سه شنبه اولین روز از سفر هیئت دولت به فارس آغاز می شود که پس از طی کردن مسیر فرودگاه اولین برنامه رئیس جمهور دیدار با مردم در ورزشگاه حافظیه در 9 و 30 دقیقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران و اهدای نشان ایثار، دیدار با منتخبین استان شامل گروه های مختلف مردمی از جمله روحانیون، اساتید، کشاورزان، عشایر، جلسه با مدیران استانی و ... از جمله برنامه های سفر خواهد بود.

استاندار فارس با تاکید بر فرهنگی بودن دور سوم سفر هیئت دولت نیز بیان کرد: تنها کارگروهی که با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد کارگروه فرهنگی بوده که مبنای مصوبات سفر نیز به شمار می رود البته وزرا و معاونین رئیس جمهور به عنوان نمایندگان دولت به شهرستانهای فارس سفر و در شوراهای اداری و دیدارهای مردمی شرکت می کنند.

احمدزاده اظهار امیدواری کرد که مصوبات سفر هیئت دولت به فارس پاسخی به حضور 89 درصدی مردم در انتخابات باشد.

وی همچنین بدون ذکر آماری از تعداد پیشنهادات آماده شده برای طرح در جلسه هیئت دولت افزود: در خصوص انتخاب فارس به عنوان پایتخت فرهنگی نیز پیشنهاداتی آماده شده که به دولت ارائه خواهد شد.

کد مطلب 1003940

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