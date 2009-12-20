معاون اول رئیس جمهور فردا به استان مرکزی می رود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمد رضا رحیمی در سفر فردای خود به استان مرکزی بیش از چهار هزار میلیارد ریال طرح و پرژه عمرانی افتتاح خواهد کرد.

افتتاح بیش از یک هزار واحد مسکونی مسکن مهر، طرح زیر گذر اراک، اتوبان ساوه - همدان و بازدید از خودروسازی "بنرو" ساوه و کلنگ زنی چند پروژه از جمله پروژه های سفر رحیمی است.

هدف اصلی سفر رحیمی به استان مرکزی بررسی موضوع آلودگی هوای اراک و موضوع آب استان مرکزی است.

بررسی مصوبات دو سفر دولت به استان مرکزی از دیگر موضوعات کاری معاون اول رئیس جمهور به استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، طرح جامع کاهش آلودگی شهر اراک از مصوبات دولت در استان است که اکنون در گیر و دار کمبود اعتبار به سر می برد.

سد کمال صالح برای تامین آب شرب اراک و شازند و صنایع منطقه سالهاست در حال احداث است و در سفرهای دولت اعتبارات خوبی دریافت کرد این سد در مراحل پایانی است.

انتقال آند سازی کارخانه آلومینیم اراک که منبع آلایندگی هوای اراک است بر اساس مصوبات دولت باید به خارج از 30 کیلومتری اراک منتقل می شد که این امر هنوز صورت نگرفته است.

دیدار با مدیران و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامه های اعلام شده رحیمی به استان است.