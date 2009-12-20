259 نفر از اتباع بیگانه در لرستان دستگیر شدند

سرهنگ حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد از اتباع بیگانه در طول هشت ماه نخست سال جاری دستگیر شده اند.

وی همچنین با اشاره به دیگر فعالیتهای انجام شده در مدت زمان یاد شده، بیان داشت: در این مدت 111 هزار و 926 مورد از محصولات ضد فرهنگی در سطخ استان کشف و ضبط شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان کنترل و نظارت بر شش هزار و 950 مورد از اماکن عمومی و شناسایی و برخورد با دو هزار و 53 واحد صنفی متخلف را از دیگر اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت استان برشمرد.

سرهنگ رحیمی با اشاره به کاهش 25 درصدی فوت شدگان تصادفات درون شهری، تصریح کرد: همچنین در هشت ماه نخست سال جاری فوت شدگان تصادفات برون شهری هشت درصد کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: همچنین در هشت ماه نخست سال جاری بیش از 214 هزار و 496 عدد قرص و داروهای روانگردان توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان بیان کرد: همچنین ماموران مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در هشت ماه نخست سال جاری با همکاری مردم بیش از دو تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط کردند.