گزارش اصل 44 وزارت اقتصاد به کمیسیون ویژه مجلس ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل است:

"سیاستهای کلی ابلاغی اصل(44) قانون اساسی و متعاقب آن قانون مربوط به این سیاستها یک بسته جامع و یک پروژه بزرگ تحول اقتصادی کشور محسوب می شود و این بسته سیاستی- اقتصادی می بایستی به طور جامع و یکپارچه مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. مرور عملکرد تک به تک دستگاه های اجرایی فارغ از بررسی اهداف و رویکردهای این سیاست ها نشان گر مناسبی نخواهد بود و نتیجه ای جز دستیابی به برخی یافته ها در سطح همان دستگاه اجرایی نخواهد داشت.

از زمان ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی در دولت نهم و سپس دولت دهم مطالعات، برنامه ریزی و سیاستگزاری و اقدامات گسترده ای برای پیشبرد ریشه ای و عمیق اهداف سیاست های مزبور به عمل آمده است، اگر چه دولت از اجرای سایر تکالیف مواد قانونی نیز غافل نمانده و تمامی همت خود را برای پیشبرد احکام قانون مربوط به سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی بکار گرفته است.

در ابعاد ریشه یابی مشکلات اقتصادی و شرایط حاکم بر مناسبات نظام اقتصادی کشور، موضوع تحول اقتصادی در حوزه های ذیربط از جمله نظام یارانه ای قیمت ها که اصلاح آن منجر به شفافیت، استقرار نظام بازار، گسترش رقابت و توسعه بخش غیردولتی خواهد بود، مورد تاکید قرار گرفت (اهدافی که در پی ابلاغ سیاست های کلی اصل (44) متصور است) و محرز شد عدم تحول همه جانبه اقتصادی مانع بزرگی برای آغاز پیشبرد سیاست های مذکور است، لذا تلاش و همت فراوانی در مجموعه دولت به شناسایی ابعاد و رفع این مانع اختصاص یافت که نتیجه آن در لایحه تحول اقتصادی تبلور یافت.

همچنین در ابعاد اجرای قانون و به طور همزمان با حل ریشه ای مشکلات کنونی نظام اقتصادی کشور، توجه خاص به اجرای احکام و تکالیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) در سه محورکلی جزو دستور کار قرار گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی مامور هدایت و شتاب بخشیدن به این تکالیف شد.

تهیه، تصویب و ابلاغ بالغ بر سی و چند مورد آیین نامه، دستورالعمل ، اساسنامه ، نظام نامه و سایر مقررات اجرایی در مدت یک ساله پس از ابلاغ قانون مورد نظر، برگزاری جلسات مستمر با نهادهای پیش بینی شده در قانون و اتخاذ تصمیمات بنیادی و اساسی برای تکمیل پایه های حقوقی قانون، راه اندازی نهادهای جدید قانونی نظیر شورای رقابت ، هیات واگذاری با ساختار و وظایف جدید، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) ، هیات نظارت بر مقررات زدایی ، نهادهای تقویت و توسعه بخش تعاون نظیر بانک توسعه تعاون ، شرکتهای تعاونی سهام عدالت و بسیاری از نهادهای جدید دیگر، شتاب بخشیدن به روند واگذاری بنگاه ها و ورود به عرصه های جدید واگذاری مصادیق صدر اصل(44) قانون اساسی نظیر بانک ها، بیمه ها، پالایشگاه ها ، مخابرات ، پتروشیمی و آماده سازی و اصلاح ساختار تعداد کثیری از شرکتهای مشمول واگذاری به نحوی که حجم و ارزش عملیات واگذاری در چند ساله اخیر به هیچ عنوان قابل قیاس با سنوات قبل از آن نیست و به همین ترتیب توجه به بازار سرمایه و تقویت و تعمیق آن از جمله موارد حداقلی است که به هیچ نحو در گزارش تهیه شده مورد توجه قرار نگرفته اند . مواردی که همان اهداف کلی سیاست های ابلاغی را هدف گرفته و آغازگر تحولی اساسی در اقتصاد ملی قلمداد می شوند .

بدیهی است دولت به عنوان اصل کلی پذیرفته شده همانگونه که از ابتدا به استقبال سیاست های کلی ابلاغی رفته و با تهیه لایحه این سیاست ها قدم در مسیر جدی اجرای سیاست ها گذاشته است، سیاستگزاری و برنامه های متعددی برای سرعت بخشیدن و اجرای تکالیف قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی دارد اما باید تمامی دلسوزان، فعالان و مسئولان اجرایی، قانونگذاری و نظارتی نظام اقتصادی کشور توجه داشته باشند اجرای سیاست های مذکور امری گسترده ، تدریجی و زمان بر ، فنی و پیچیده و مستلزم دقت فراوان و نیازمند تحول عمیق و بستر سازی برخی ارکان اقتصادی کشور است و انتظار تحقق اهداف سیاست ها باید با این الزامات منطبق شود.

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به عنوان نهاد سیاستگزار و برنامه ریز در اجرای سیاست های یادشده اخیراً شاخص های کلی پایش و نظارت بر تحقق اهداف سیاست های مزبور را تصویب نموده است که با ابلاغ این شاخصهای اجرایی و اندازه گیری آن ها در آینده ای نزدیک به طور دقیق و علمی می توان از میزان تحقق اهداف و اجزای قانون ارائه گزارشات دقیق و کارشناسی با ارقام و اعداد مشخص و دقیق ارائه نمود و کلیه مراجع ذیربط نظیر مجلس محترم شورای اسلامی امکان مناسبی برای پایش حسن اجرای سیاست های مزبور خواهند داشت و از هرگونه ارائه نظرات که در آن شائبه شتابزدگی و قضاوت غیرعادلانه استنباط شود اجتناب خواهد شد . در عین حال با عنایت به ارتباط مستقیم مباحث بخش اول گزارش به اقدامات این وزارت، برخی توضیحات مربوط به هریک از بندهای این بخش از گزارش را نیز ذیلاً ارائه می نماید:

توضیحات مربوط به بندهای مندرج در بخش اول گزارش

بند (1) – دلیل اینکه عمده ترین تلاش دولت بر امر واگذاری ها متمرکز بوده این است که حداقل چهار فصل از مجموعه نه فصل قانون مورد بحث به امر واگذاری بنگاه ها و ترتیبات آن می پردازد و اهمیت و تعدد تکالیف و مواد قانون چاره ای جز رعایت و اجرای مفصل تکالیف مزبور برای مجریان باقی نمی گذارد ، لیکن اینطور نیست که به سایر احکام قانونی توجهی نشده یا کمتر مورد اجرا واقع شده اند.

درحقیقت در خصوص سایر مواردی که در این بند گزارش اشاره شده از جمله در زمینه مقررات زدایی، هیات نظارت بر مقررات زدایی موضوع تبصره 4 ماده 7 قانون متشکل از تعداد هفت عضو از سوی رییس محترم جمهور منصوب شده اند و جلسات آن هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود. گزارش برگزاری جلسات و نتایج حاصل از اقدامات آن هیات در گزارشات عملکردی که بر اساس ماده (88) قانون یادشد ه به صورت هر شش ماه یکبار توسط این وزارت تهیه و برای مجلس محترم شورای اسلامی ارسال می شود ، درج شده است.

در مورد توانمند سازی بخش خصوصی نیز باید اظهار داشت اولا در سال اول پس از ابلاغ قانون تمام همت دولت و دستگاه های اجرایی به بستر سازی اجرای قانون نظیر تدوین مقررات اجرایی و تشکیل و راه اندازی نهاد های جدید معطوف شده و ثانیا درحال حاضر پس از فراغت از امور پیش گفته، موضوع توانمند سازی در دستورکار شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قرار گرفته است و کمیسیون تخصصی آن شورا که سه نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم در آن عضویت دارند دقیقا روی همین بحث متمرکز شده است.

در خصوص بهبود فضای کسب و کار نیز باید عنوان داشت ، تدوین لایحه ای برای همین امر به موجب ماده (91) قانون در زمره تکالیف اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون بوده است که مناسب بود در این بند از گزارش به این کاستی و اتلاف وقت و عدم تهیه لایحه مزبور از سوی نهاد های مذکور اشاره می شد و با عدم توجه به این امر دولت مقصر در بی توجهی به فضای کسب و کار معرفی نمی شد.

بند (2)- شرکتهای مورد واگذاری در گروه (1) ماده (2) قانون که اصطلاحا به شرکتهای خارج از صدر اصل(44) مشهورند تماماً به صورت واگذاری مالکیت و مدیریت واگذار شده اند و هیچ نمونه ای نمی توان یافت که مدیریت به همراه مالکیت واگذار نشده باشد.

در زمینه شرکتهای صدر اصل (44) موضوع گروه (2) ماده(2) قانون هم دولت فقط در حد 20% سهام مجاز قانونی خود در مجامع عمومی و هیات مدیره شرکت ها حضور دارد و تعداد معدود مواردی که مدیریت تا سطح20% ابقایی دولت واگذار نشده باشد نیز در شرف اصلاح حضور دولت در شرکت ها است. لذا این بند از گزارش نیز از دقت و صحت کافی برخوردار نیست کما اینکه بر حضور دولت در شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو و سایپا اشاره شده است، درحالی که واگذاری سهام اولیه این شرکتها در سنوات بسیار گذشته و طی سالهای اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه اتفاق افتاده و این شرکتها در زمان اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی مورد واگذاری قرار نداشته اند تا مدیریت آن ها هم واگذار شود و گزارش انحرافی نسبت به موضوع اصلی تلقی می شود .

در این خصوص البته موکداً اظهار می دارد دو شرکت اخیرالذکر در فهرست واگذاری قرار دارند و به محض فروش سهام آنها ، مدیریت کامل هر دو شرکت نیز منتقل خواهد شد، البته حجم بالای بنگاه داری در برخی وزارتخانه ها نظیر وزارت نفت و صنایع و معادن به نحوی است که واگذاری تمامی بنگاه های این دستگاه های اجرایی زمان زیادی را طلب می نماید.

بند(3)- مقوله شرکت های شبه دولتی با شخصیت نهادهای عمومی غیردولتی متفاوت است. به لحاظ عدم مفهوم حقوقی شبه دولتی و عدم منع قانونی برای چنین فعالان اقتصادی، دولت نیز هیچ محدودیتی برای حضور این خریداران در واگذاری سهام در نظر نمی گیرد . لیکن نهادهای عمومی غیردولتی که دارای مفهوم حقوقی شناخته شده هستند و فهرست قانونی آنها نیز مشخص است از سقف محدودیت خریداری سهام موضوع ماده (6) قانون تبعیت می کنند و دولت نیز بر رعایت این سقف نظارت می کند و اگر سهامی در قالب رد دیون به این موسسات واگذار شود اولاً بنا به تکلیف قانونگذار در قوانین بودجه های سنواتی است و در حقیقت اجرای قانون صورت می پذیرد، ثانیاً در واگذاری به روش بورس و مزایده، مبنای اقدام، رقابت خریداران است و چنانچه متقاضی سهام واجد شرایط اولیه بوده و بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به تبع برنده واگذاری سهام خواهد بود و موردی دایر بر منع این اقدام دولت هم در قانون دیده نمی شود و چنانچه مقام قانونگذار خلاف این موضوع را مد نظر داشته باشد بایستی احکام قانونی را اصلاح نماید.

بند(4)- در توضیح این بند اظهار می دارد هیچ محدودیتی در قانون مشاهده نمی شود که دولت نتواند اقساط خود را به صورت پلکانی دریافت نماید و عدم وصول اقساط در سنوات اولیه کمک به توانمندی بیشتر مشمولین طرح سهام عدالت می نماید، لذا تمرکز وصول اقساط در این طرح در سنوات آخر خواهد بود و هر میزان قسط نیز وصول شود به خزانه واریز شده و خواهد شد و عدم واریز وجوه اقساط به خزانه مطلب صحیحی نیست. در خصوص عدم تداوم مالکیت و مدیریت دولت نیز مراتب کاملاً مراعات می شود به نحوی که شرکت کارگزاری سهام عدالت هم اکنون دارای مصوبه مجمع عمومی برای انحلال است و مراحل تصیفه را طی می کند و همزمان سازمان خصوصی سازی نیز در حال انعقاد قرارداد مستقیم واگذاری سهام به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت می باشد و هیچگونه اعمال رای در مجامع عمومی شرکتهای واگذار شده و ایفای مدیریت درباره سهام عدالت واگذار شده توسط دولت صورت نمی گیرد .چنانچه انعقاد قرارداد فروش و اخذ وکالتی نیز در این زمینه صورت می پذیرد این امر خود دال بر فروش واقعی سهام همانند سایر واگذاریهای دولت است و دلیل اخذ وکالت نیز این است تا چنانچه خریداران سهام پرداخت اقساط و تعهدات خود را در موعدهای مقرر انجام ندهند مورد استفاده قرار گیرد. چنانکه مستحضرند بابت سهام واگذار شده هیچگونه وجهی تادیه نشده و در چارچوب حقوقی، وجود چنین وکالتی حداقل لازمه برای حفظ حقوق هفتاد میلیون نفر آحاد کشور در مقابل خریداران سهام عدالت(40 میلیون نفر از جمعیت کشور) است.

بند(5)- موضوع مطروحه در زمره موارد مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نیست و مناسب است از طریق دیگر و در سایر روشهای نظارتی مجلس محترم مورد طرح و بررسی قرار گیرد.

بند (6) – موارد مطروحه در بند (6) گزارش که عمدتاً با لفظ «عدم» و نفی اقدامات مطرح شده اند اصولاً دارای پایه اثباتی کامل و مناسب نیستند و در مقام پاسخ و توضیح می بایستی اظهار داشت بسیاری از اجزاء مطروحه در بند (6)یادشده صحیح نبوده و از دقت کافی برخوردار نیستند و به صورت کلی بیان شده اند.

بند(7) – در این بند فقط به طرح موضوعات شکایات به هیات داوری اشاره شده است، در حالیکه می بایستی نتایج آرای هیات مزبور هم مورد رسیدگی و تحلیل واقع شود . در صورتیکه نتایج آرای یادشده بررسی شوند، بی اساس بودن بسیاری از شکایات وارده از سوی خریداران مشخص می شود که این امر در گزارش مغفول مانده است .

بند(8) – به نظر نمی رسد عدم توجه مناسب محدود افراد در یک دستگاه اجرایی را بتوان با تسری به تمامی دست اندرکاران امور اجرایی در دستگاه های اجرایی دولت به عنوان عدم اعتقاد به سیاست های ابلاغی و یا عدم همکاری بیان نمود. نتیجه گیری ارائه شده در این بند نه تنها تمامی اجزاء دولت را به عدم همکاری یا عدم اعتقاد به سیاستها متهم می نماید بلکه موارد محدود مشاهده شده را شامل تمام ارکان دولت قلمدادکرده است که امری پسندیده و منفصانه تلقی نمی شود .

بند(9)- لازم است از حسن توجه گزارش در این بند به ستاد اجرایی قانون و از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکر شود. شایان ذکر است وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی دستگاه های فرابخشی دولت کماکان تلاش خواهند نمود سیاستهای ابلاغی و قانون اجرای آن هر چه پرشتاب تر و گسترده تر مورد اجرای کامل، هماهنگ و جامع تر قرار گیرد .

بند(10) – اخیراً مصوبه ای برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی اجرای سیاست های کلی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده و مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) را طی می کند که این مصوبه به نوعی پیوست فرهنگی قانون خواهد بود.

در خاتمه ضمن تشکر از تلاش به عمل آمده در تهیه گزارش آن کمیسیون محترم و مساعی ریاست و اعضای محترم کمیسون ویژه در خصوص برگزاری جلسات مستمر پایش و نظارت اجرای قانون ، مراتب اعلام آمادگی دولت برای تعامل سازنده با کمیسیون محترم برای رفع ابهامات پیش روی و استقبال از نظرات اصلاحی مجلس محترم شورای اسلامی خصوصاً از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابراز می دارد .شایان ذکر است در این گزارش پاسخی درخصوص عملکرد وزارتخانه های ذیربط ارائه نشده است و توضیحات ارایه شده صرفا معطوف به موارد مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است."