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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

آشنایی کودکان با مهارتهای خرید

مراسم آشنایی کودکان با مهارتهای خرید در یکی از فروشگاههای زنجیره ای اتکا برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فروشگاههای زنجیره ای اتکا در راستای نهادینه سازی فرهنگ خرید خانواده اقدام به برگزاری مراسم ویژه اردوهای آموزش خرید برای کودکان با هدف آشنایی کودکان با مهارتهای خرید کرده است که این امر مورد استقبال مسئولین مدارس و مربیان آموزشی قرار گرفته است.

فروشگاههای اتکا در ادامه اعلام کرده است: روز دوشنبه 30 آذر ماه مراسمی در این راستا در یکی از فروشگاههای این شرکت برگزار می شود.

این مراسم ساعت 9:30 صبح در فروشگاه اتکا شهید دکتر چمران واقع در خیابان امام خمینی، روبروی ثبت احوال برگزار می شود.

کد مطلب 1003959

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