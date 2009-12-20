فلسفه انقلاب و عاشورا برای مردم تبیین شود/ وحدت و وفاداری به اصول انقلاب رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این مرجع تقلید عصر یکشنبه در دیدار با دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: انقلاب ما از مجالس امام حسین(ع) و عاشورا و تاسوعا نشأ ت گرفته و جوانانی که در جبهه ها شهیدشدند ،شب حمله زیارت عاشورا را می خواندند و با رمز یاحسین و یا فاطمه عملیات می کردند.



وی اظهار داشت: اگر حرم و نام امام حسین (ع) فراموش شود، دشمنان جشن می گیرند و به همین خاطر است که عاشورای امسال بسیار اهمیت دارد و به همه توصیه می کنم که وحدت، اتحاد و وفاداری به اصول انقلاب را بیش از پیش رعایت کرده و عاشورای امسال را ممتازتر و با شکوهتر برگزار کرده و سعی شود که فلسفه انقلاب و عاشورا برای مردم و خصوصاً جوانان تبیین شود.

وی با بر شمردن صفات منافقین افزود: منافق یعنی ضد انقلابی که لباس انقلاب به تن بپوشد یا نامسلمانی که لباس اسلام به تن کرده است و این اتفاق در برهه هایی از حیات طیبه اسلام افتاده و منافقان پستهای مهم حکومت مسلمین را گرفته و جایگاههای مهم بر اثر غفلت به دست منافقانی که لباس اسلام پوشیده بودند، افتاد و این بدترین حالتی است که یک ملت می توانند به آن گرفتار شوند و آن این است که دشمنان جای رهبرآن انقلاب و آن ملت را بگیرند.



آیت الله مکارم شیرازی با طرح این سئوال که امام حسین(ع) در این شرایط چه کار می تواند بکند، خاطرنشان کرد: در آن شرایط سال 61 هجری، هنوز ماهیت و شخصیت منفی یزید برای مردم معرفی نشده بود و مبارزه با یزید و طرز فکر و منش او کار سختی بود.



وی بیان داشت: امام حسین(ع) در جواب کسانی که از آن حضرت می خواستند تا با یزید بیعت کند می فرمود من از خاندان نبوتم و با کفر و نفاق بیعت نمی کنم، چرا که نور با ظلمت و اسلام با کفر یکی نمی شود.



وی افزود: قیام و خون پاک امام حسین(ع) یزید و یارانش را رسوا کرد و آنها را که قصد داشتند جامعه را به سوی جاهلیت برگردانند، منفعل کرد و بدین ترتیب بعد از قیام امام حسین(ع)، نهضتها و قیام های مختلفی آغازو دودمان کفر و ظلم برچیده و پرچم اسلام افراشته شد.



پرهیز از خرافات در عزاداریهای

آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: باید از کارهایی که سبب وهن عزاداری است، دوری کرد تا در راه امام حسین (ع) قدم برداریم و افراد شهید پرور تربیت کنیم.



وی با اشاره به حق مسلم انرژی هسته ای افزود: ما به جز انرژی صلح آمیز چیزی نمی خواهیم و بر حق اصولی خود پایدار خواهیم بود و در این راه حرف زور و تهدید دشمنان جواب نخواهد داد و باید آنها بیایند و با منطق و گفتگو مشکلاتشان را حل کنند.



مکارم شیرازی عنوان کرد: تا ما تربیت شده فرهنگ حسینی باشیم، دشمن مأیوس شده و کاری نمی تواند بکند و عاشورای ما جواب دشمنان را خواهد داد.