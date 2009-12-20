به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدنی پرس، هم اکنون یک هزار و 600 دانشآموز استرالیایی که 13 تا 18 سال سن دارند دچار اعتیاد شدید به رایانه و دنیای مجازی شده و در محیط مدرسه و خانه رفتارهای هنجارشکن بروز میدهند.
سباستین فسوا یکی از مسئولان سازمان آموزش و پروش استرالیا، رفتار دانشآموزان معتاد به رایانه را در محیط مدرسه بسیار خشن اعلام کرد و گفت: این گروه از محصلان در هنگام بروز ناراحتی علاوه بر درگیریهای شدید فیزیکی با دیگر دانشآموزان، موهای خود را کنده و گاه لباسشان را آتش میزنند.
مسئولان سازمان بهداشت استرالیا در نظر دارنند این تعداد دانشآموزان معتاد را در قالب یک دوره کوتاه مدت به محلی دور افتاده در دل طبیعت ببرنند و زندگی طبیعی را به این دانشآموزان بازگردانند.
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