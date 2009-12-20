استمرار تعطیلی جلسات شورای شهر ساری

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی شورای شهر ساری که روال معمول یکشنبه ها در محل صحن علنی شورا برگزار می شود هر از چندگاهی تاخیرات اعضای شورای شهر ساری سبب برگزار نشدن این جلسات می شود.

دویست و سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری ساعت 15 عصر امروز با یک ساعت تاخیر آغاز می شود که تا نیم ساعت پس از به رسمیت نیافتن جلسه تنها چهار عضو شورای شهر ساری حضور یافته بودند.

اعضای حاضر در این جلسه را نقیبی رئیس، صالحی نیا، نائب رئیس و بهروش و باقری اعضای شورای اسلامی شهر و غایبین این جلسه دامادی، رضایی فرح آبادی و رمضان پور بودند.

تعطیلی اکنون به یک اپیدمی در جلسات شورای شهر ساری تبدیل شده که ادامه روند برای اعضای شورا که به عنوان منتخبین مردم در این پارلمان غیردولتی برای رفع مشکلات مردم بوده بسیار تاسفبار است.

فرامرز نقیبی، رئیس شورای اسلامی شهر ساری پس از اعلام رسمیت نیافتن جلسه شورای شهر ساری به واسطه عدم حضور برخی اعضاء شورا گفت: متاسفانه تاخیر و یا نیامدن اعضای شورا در جلسات شورا تمامی نداشته و این اقدامات در آینده نیز صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه عدم حضور اعضای شورا در جلسات علنی نوعی بی احترامی به شهروندان و آحاد جامعه است، افزود: مقرر شد که رئیس شورای شهر حقوق اعضای غایب در جلسات رسمی شورا را پرداخت نکند.

نقیبی ضمن پوزش از خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: مسائل مهمی در جلسات شورای شهر بحث می شود که راهگشای بسیاری از مشکلات کور شهری است.

قرار بود در جلسه امروز شورای اسلامی شهر ساری با حضور رئیس اداره بهزیستی مرکز استان آسیبهای اجتماعی متنابه روز استان بررسی و همچنین با حضور یکی از مسئولان موسسه مالی اعتباری سینا اقداماتی برای گشایش اعتباری شهرداری جهت تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی بررسی که به دلیل برگزار نشدن جلسه شورا این تصمیمات به جلسات آتی موکول شد.

همچنین یکی از شهروندان به نمایندگی از مردم در جلسه علنی شورای اسلامی شهر حضور یافته تا مشکلات منطقه مورد سکونت اهالی خود را برای اعضا بازگو کند که وی نیز از ارائه این گزارش به شورا ناکام ماند.

شورای شهر ساری دارای هفت عضو اصلی بوده که ملاک برگزار شدن جلسات شورا حضور چهار نفر و به رسمیت یافتن و تصویب مصوبات شورا حضور پنج عضو شورای شهر خواهد بود.

ساری مرکز مازندران حدود 350 هزار نفر جمعیت دارد.