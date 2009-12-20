هشت هزار موسسه خیریه در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید ستاری ظهر یکشنبه در همایش خیرین و موسسه های مردم نهاد افزود: در سراسر کشور 350 هزار نفر از ایتام تحت پوشش بیش از 450 هزار نفر از خیرین و حامیان قرار دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 درصد از هزینه های جاری کشور از مشارکتها و حمایتهای مردمی است و گفت: در حال حاضر سیاست سازمان اعمال سیستم شبکه سازی و تعامل با مردم در مشارکتها و خدمات رسانی به مردم و دفاع از منافع مردم تعریف شده است.



ستاری با اشاره به این مطلب که محوریت فعالیت کمیته امداد در حال حاضر زنان بی سرپرست، کودکان و سالمندان هستند که از جمعیت 4.5 میلیون نفری که تحت پوشش این نهاد هستند دولت درصدد توانمند کردن این قشر آسیب پذیر در جامعه است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امدا امام خمینی (ره) رویکرد جدید کمیته امداد در سطح کشور هدف تعامل بخشیدن به نهادهای مردمی و و خیرین در قالب طرح امداد محله عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از 20 درصد از اعتبارات دولتی از این نهاد دریافت می شود.

ستاری ادامه داد: در 10 سال گذشته بیش از 85 درصد از کودکان یتیم تحت پوشش کمیته امداد موفق به ادامه تحصیل پس از دوران دبیرستان نمی شدند، اما خوشبختانه این مشکل هم اکنون حل شده و این میزان به کمتر از 10 درصد رسیده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور، تشکیل امداد محله را یکی از رویکردهای جدید این نهاد حمایتی دانست و گفت: با تشکیل و فعالیت امداد محله ها، بدون ایجاد تلاطم در زندگی فردی و با هزینه اندک و اثرگذاری بالا می توان از بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد البته این سیستم (امداد محله) باید بتواند جایگاه واقعی خود را در جامعه کنونی به دست آورد.

ستاری خاطر نشان کرد: با همکاری موسسات، خیرین و شبکه های عام المنفعه و مجموعه دستگاه های اجرایی می توان گام اساسی را در جهت رفع مشکلات نیازمندان برداشت که امیدواریم سهم خیرین را در برنامه توسعه پنج ساله که هم اکنون 17 درصد است به بیش از 40 درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه در سال 86، برای ساخت هزار و 200 واحد مسکونی در شهر تهران اعتباری بیش از 27 میلیارد و 500 میلیون تومان اختصاص یافت، افزود: در زمینه تأمین این اعتبار، حدود4.5 میلیارد تومان از محل اعتبارات کمیته امداد، یک میلیارد تومان از سوی شبکه های مردمی و موسسات خیریه و مابقی نیز از سوی حامیان طرح اکرام تأمین شد.

ستاری گفت: امروزه توسعه به عنوان یک فرآیند مهمترین بحث کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است و تحقق و پیشرفت و توسعه کشورها نیز مستلزم بهره گیری از استعداد و توان و حضور فعالانه مردم و مشارکت آنها در مر احل توسعه است.

وی افزود: این نهاد مردم نهاد قبل از انقلاب و در حال حاضر بعد از انقلاب اسلامی با توجه به باورهای دینی و اعتقادی مردم و هدایت امام خمینی (ره) فعالیت در این نهاد عمیقتر از گذشته شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امدا امام خمینی (ره) همچنین هدف از برگزاری این همایش را ایجاد بستر مناسب برای همکاری با موسسات عام المنفعه در زمینه های مختلف تلاش برای دستیابی به یک بانک اطلاعاتی جامع از افراد تحت پوشش شناسایی توانمندیهای مادی و معنوی موسسات برای تعامل فیما بین در جهت رفع محرومیت، فراهم کردن زمینه مناسب در جهت اطلاع رسانی برشمرد.

ستاری تاکید کرد: فراهم شدن امکان مطالعه اهداف موسسات در راستای ایجاد و راه اندازی امداد محله، پیشگیری از موازی کاری و ایجاد وحدت رویه در شناخت و ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر جامعه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در زمینه های مختلف به خصوص اعتیاد، دستیابی به راهکارها و شیوه های کمک به خیرین در امر پیشبرد اهداف و برنامه های جذب کمکها و مشارکتهای مردمی، تلاش در جهت تعامل و تقویت انگیزه های نوعدوستانه موسسات و مردم به منظور ارتقاء سطح مشارکت درامور عام المنفعه را از اهداف این همایش عنوان کرد.