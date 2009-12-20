تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای حل معضل پساب کاوه سودا

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بیوک رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه کارخانجات و تصفیه خانه فاضلاب شهری بناب گفت: بر اساس آخرین هماهنگی ها، کارخانه کاوه سودا متعهد شده است حداکثر ظرف یکماه آینده این کار را تمام کند و ما نیز با جدیت موضوع را پیگیری می کنیم.

بیوک رئیسی با بیان این که در این موضوع مسئولین شهرستان بناب صداقت و جدیت خود را در همکاری با آن کارخانه در راستای حل مشکلات عملاً ثابت کرده اند افزود: از این به بعد مسئولین این کارخانه هیچ بهانه و توجیهی برای تاخیر در حل این معضل چندین ساله ندارند و اگر تعلل کنند ضمن این که قطعی 50 درصد آب آن ها ادامه خواهد یافت، تصمیمات دیگری نیز در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

وی در خصوص مشکلات احتمالی زیست محیطی نیروگاه سهند بناب نیز گفت: تامین گاز این نیروگاه و جایگزینی گاز بجای مازوت در چهار ماه از سال، باید در نشستی که با حضور وزیران نیرو، نفت و مسئولین محیط زیست در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد برطرف شود.

به گفته وی نیروگاه حرارتی سهند بناب با تولید 360 مگاوات برق نقش بزرگی در اشتغال و صنعت منطقه ایفا می کند.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به مشکل فاضلاب شهری بناب گفت: برای جلوگیری از خطرات دفع غیراصولی پساب صنعتی کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی بناب تاکنون چندین کارخانه را جریمه کردیم که آماده ایم ضمن بخشیدن 50 درصد این جرایم 50 درصد بقیه را در اختیار فرمانداری بناب قرار داده تا برای تکمیل و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهری هزینه شود.

پساب های کارخانه کاوه سودای مراغه

در این بازدید نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی از معضل پساب خطرناک کارخانه کاوه سودای مراغه که سال هاست به زمین های کشاورزی سرازیر می شود به عنوان بزرگترین تهدید کننده زیست محیطی شهرستان بناب نام برد و گفت: پس از گذشت چهارسال هنوز عملیات لوله گذاری و انتقال آن به خارج از حریم زیست محیطی تمام نشده است در حالی که اجرای 26 کیلومتر لوله گذاری نباید این قدر تاخیر داشته باشد و مدیر کل محترم بایستی هر چه سریعتر با پیگیری آن را به اتمام برساند.

ضیاءا.. اعزازی افزود: مسئولین باید درک کنند که بناب از لحاظ زیست محیطی در وضعیت خطرناک و نگران کننده ای قرار گرفته است و حیات آینده موجودات زنده و منابع طبیعی در معرض خطر قرار دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از سه معضل نیروگاه حرارتی سهند بناب، کارخانه کاوه سودای مراغه و پسرفتع آب دریاچه ارومیه به عنوان تهدیدات بزرگ و سرنوشت ساز بناب نام برد و گفت: علیرغم این که تامین سوخت گاز نیروگاه سهند باید جدی پیگیری شود، در کنار آن توجه به پیامدهای زیست محیطی مهم است و از طرفی با توجه به اجرای فازهای 3 و 4 این نیروگاه در آینده نزدیک کارشناسان محیط زیست می توانند قبل از آن میزان آلایندگی فعالیت نیروگاه را بررسی کنند.

اعزازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای حل قطعی فاضلاب شهری بناب 35 میلیارد اعتبار لازم است تا پروژه مهم تصفیه خانه فاضلاب شهری و یک ایستگاه پمپاژهای منتهی به این تصفیه خانه تکمیل و بهره برداری برسد.

وی با انتقاد از کم توجهی مسئولین در خصوص عدم حل به موقع و جدی معضلات زیست محیطی بناب گفت: تامین امنیت، سلامت و بهداشت جامعه نیازمند تعامل و هماهنگی همه مسئولین است و اگر این روال ادامه پیدا کند به عنوان نماینده مردم رسماً از دولت سوال خواهم کرد؛ علیرغم این که ارادت خاصی به ریاست محترم جمهوری دارم.

نماینده مردم بناب تصریح کرد: هر چه قدر هم تولید و صنعت ما پیشرفت کند، در صورتی که برای انسان ها خطر آفرین باشد هیچ ارزشی ندارد.