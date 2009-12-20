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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۹

بیگی مطرح کرد:

درخواست ایجاد رشته روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه های آذربایجان شرقی

درخواست ایجاد رشته روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه های آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی خواستار ایجاد رشته تحصیلی روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه های این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی افزود: به دلیل فقدان رشته تحصیلی روانشناسی کودکان استثنایی و سایر رشته های مرتبط با این حوزه، آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی از وجود نیروی انسانی متخصص بی بهره است.

وی گفت: در صورت ایجاد رشته تحصیلی یادشده، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان استثنایی که نیازمند تعلیم و تربیت ویژه هستند بهتر از گذشته فراهم خواهد شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه جامعه مکلف به نگهداری از افراد دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی است، اضافه کرد: تا کنون اقدامات بسیار خوبی در تامین رفاه این قشر صورت گرفته است ولی باید با برنامه ریزی اصولی، وضع موجود بهبود یابد.

بیگی، با تاکید بر رعایت الزامات قانونی توسط دستگاه های اجرایی برای رفاه حال معلولان، افزود: شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی آماده است در حیطه اختیارات محوله، تصمیمات کارشناسی برای رفع مشکلات معلولان به ویژه دانش آموزان استثنایی را اتخاذ و اجرا کند.

هم اکنون سه هزار و 965دانش آموز آذربایجان شرقی در 74 آموزشگاه، تحت آموزش و پرورش استثنائی قرار دارند.

کد مطلب 1003975

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