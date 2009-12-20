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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

پروژه بورس برق ایران پیاده‌سازی می‌شود

مقدمات راه اندازی بورس برق از حدود پنج سال پیش در شرکت مدیریت شبکه برق ایران فراهم شده و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر است بورس برق ایران از سال آینده فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هم اکنون بخش خصوصی از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت توانیر و یا بصورت مستقیم در بازار برق حضور دارد و برق تولیدی نیروگاه های بخش خصوصی به قیمت تضمینی خریداری می شود.

براساس این گزارش پیش بینی می شود با راه اندازی بورس برق ایران، قیمت برق تولیدی نیروگاه ها با توجه به بار شبکه و زمان پیک مصرف بصورت ساعت به ساعت تعیین و در اختیار خریداران قرار گیرد.

"مجید نامجو" وزیر نیرو نیز بتازگی از راه اندازی بورس برق در سال آینده خبر داده و گفته بود: یکی از شرایط مهم برای راه اندازی این بازار و بورس آب، تعیین قیمت واقعی آب و برق در کشور است.

کد مطلب 1003977

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