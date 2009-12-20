به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هم اکنون بخش خصوصی از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت توانیر و یا بصورت مستقیم در بازار برق حضور دارد و برق تولیدی نیروگاه های بخش خصوصی به قیمت تضمینی خریداری می شود.

براساس این گزارش پیش بینی می شود با راه اندازی بورس برق ایران، قیمت برق تولیدی نیروگاه ها با توجه به بار شبکه و زمان پیک مصرف بصورت ساعت به ساعت تعیین و در اختیار خریداران قرار گیرد.

"مجید نامجو" وزیر نیرو نیز بتازگی از راه اندازی بورس برق در سال آینده خبر داده و گفته بود: یکی از شرایط مهم برای راه اندازی این بازار و بورس آب، تعیین قیمت واقعی آب و برق در کشور است.

