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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

تیراندازی بادی آسیا - قطر

سپهر صفاری از کسب سهمیه المپیک نوجوانان بازماند

سپهر صفاری از کسب سهمیه المپیک نوجوانان بازماند

سپهر صفاری تیرانداز رده سنی نوجوانان ایران با ایستادن بر سکوی ششم رقابتهای قهرمانی سلاح های بادی آسیا از کسب سهمیه المپیک نوجوانان بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر صفاری تیرانداز نوجوان کشورمان عصر امروز(یکشنبه) در مسابقه فینال با هشت تیرانداز برتر آسیا مسابقه داد و در نهایت با ایستادن در مکان ششم از کسب سهمیه المپیک نوجوانان در سنگاپور بازماند.

در این مسابقه که در دوحه قطر برگزار شد صفاری با کسب 566 امتیاز در بخش مقدماتی هفتم شد و مجوز حضور در بخش فینال را کسب کرد اما در این مرحله صاحب مدال نشد. تیراندازان اول تا سوم این مسابقات جواز حضور در اولین دوره مسابقات المپیک نوجوانان را بدست می آورند. تا این زمان هیچ کدام از تیراندازان نوجوان کشورمان موفق به کسب این سهمیه نشدند.

تیم طپانچه بادی زنان کشورمان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز دوشنبه با تیراندازان آسیایی روبرو می شود.

سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا از 27 تا 30 آذرماه در دوحه قطر برگزار می شود که تیم ایران با ترکیب 35 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است.

این دیدارها هرچهارسال یکبار برگزار می شود که تیم های تیراندازی کشورمان برای اولین بار در تاریخ این رقابتها موفق به کسب یک مدال نقره تیمی در تفنگ بادی جوانان (مردان) و دو مدال برنز تیمی در بخش تفنگ و طپانچه بادی مردان(بزرگسالان) در آسیا شده اند.

کد مطلب 1003978

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