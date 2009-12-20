فیلمساز تبریزی برنده "شوالیه طلایی" جشنواره فیلمهای ورزشی ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "سید وحید حسینی نامی" با ساخت فیلم کوتاه "کامیکازه"، علاوه بر کسب جایزه بهترین فیلم بخش بین الملل سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی پالرمو،‌ موفق شد عنوان بهترین فیلمنامه این جشنواره را نیز به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، در مراسم اختتامیه جشنواره یادشده که در پالرمو ایتالیا برگزار شد علاوه بر "حسینی نامی" از ایران که به عنوان تنها فیلمساز قاره آسیا در این جشنواره حضور داشت، آثار فیلمسازانی از اسپانیا،‌آمریکا و ‌اسلوونی نیز موفق به کسب جایزه شدند.

ساخته فیلمساز ایرانی، کاندیدای دریافت جایزه در هفت بخش صدا،‌ تدوین، فیلمنامه، ‌تصویر، کارگردانی، بهترین فیلم و داستان‌پردازی منطبق با موضوع این جشنواره بود.

«کامیکازه» داستان قهرمان شنایی است که در اثر دوپینگ، زندگی حرفه‌ای خود را در آستانه سقوط می‌بیند.

فیلمنامه این فیلم بر اساس داستان کوتاه "و بالاخره باید پائین رفت" نوشته مهدیه فاطری نگارش شده بود.

از عوامل این اثر می‌توان به سیدوحید حسینی‌نامی، نویسنده و کارگردان، محمد پورعبداله فرشبافی، روابط عمومی و هماهنگی جشنواره‌های بین‌المللی، امیر پورحکمت، تصویربردار،سید نوید حسینی نامی، طراح صحنه و لباس، علیرضا سلمان‌پور، تدوین،هادی دادش زاده، منشی صحنه، علی صفایی فر، صدابردار، امین باحجب، مدیر تولید، علی امین‌مظفری، مجری طرح و رضا علیمهر، تهیه کننده اشاره کرد.

کامیار شکیبایی، رضا علیمهر،‌هادی دادش زاده و سارا صلاحی نیز در این فیلم به ایفای نقش پرداخته بودند.

"کامیکازه" با مشارکت شرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی،‌ انجمن فیلم آذربایجان شرقی و معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در سال 87 در تبریز تولید شده بود.

فیلم 20 دقیقه‌ای"کامیکازه" پیش از این در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی تهران و جشنواره بین‌المللی "سینه وست" استرالیا حضور یافته بود.

سیدوحید حسینی‌نامی، متولد 1364 تبریز بوده و ساخت فیلم‌های کوتاه "آستان"، "شکارگاه"، "راه رفتن روی ریل ها"،"میلیمتر" و "رکورد" را در کارنامه هنری خود دارد.

نامبرده دانش‌آموخته سینما و کارگردانی بوده و پیشتر افتخار حضور در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و کسب تندیس قلم طلایی از جشنواره فیلم دفاع مقدس را دارد.

حسینی نامی، همچنین در ادوار مختلف جشنواره بین الملی فیلم رشد در ترکیب هیئت داوران حضور داشته است.

وی گفت: در سایه برگزاری همین جلسات کدخدامنشانه، سه انبوه ساز بزرگ آذربایجان شرقی پنج مدرسه در نقاط مختلف استان را در دست ساخت دارند.