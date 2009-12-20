به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش که به منظور بزرگداشت هفته پژوهش در گرگان برگزار شد، سه نفر از کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای گلستان بدلیل تلاش در انجام کارهای پژوهشی و تهیه مقالات علمی که در مجامع ملی و بین‌المللی مطرح شده بود با اهدای لوح تقدیری مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این همایش "سید محسن حسینی"، "افراسیاب میرزایی" و مهندس "حسن فرازجو" به عنوان پژوهشگران برتر صنعت آب گلستان معرفی شدند.

عنوان مقاله حسینی " بررسی منابع آب حاصل از احداث مخازن و تاسیسات آبی و چاه‌های بهره‌برداری و تعیین قیمت تمام شده آب " و عنوان مقاله مهندس میرزایی "تجربه ساخت ایستگاه پمپاژ گلستان یک و دو" است.

فرازجو نیز با ارائه چهار مقاله تحقیقی در زمینه "افزایش سیلاب در اثر تغییر کاربری اراضی، نقش دمای کمینه در برآورد آبدهی رودخانه‌ها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دلایل عمده وقوع سیلاب در گلستان، تعیین مناطق مولد سیل و اولویت‌بندی سیل خیزی واحدهای هیدرولوژیک " به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شدند.

همچنین وی در این همایش یک طرح پژوهشی با عنوان "بررسی ارتباط بارش - رواناب سطحی و تهیه مدل عصبی هوشمند بارش - رواناب حوضه آبریز سد گلستان"ارائه کرده است.

شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان در بین شرکتهای تازه تاسیس آب منطقه‌ای کشور از سال 85 تاکنون رتبه نخست پژوهش را به خود اختصاص داده است.